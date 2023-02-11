Alonso: "Schumacher en kötü hafta sonunda bile podyumdaydı"

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Kariyerinin ilk şampiyonluğunu 2005 sezonunda elde eden Alonso, arka arkaya beş sezon şampiyon olan Michael Schumacher ve Ferrari'nin dominasyonunu sonlandıran adam olarak tarihe geçse de o sezon asıl mücadeleyi Kimi Raikkonen ve McLaren'a karşı vermişti.

Sonraki yıl daha rekabetçi bir araçla şampiyonluk savaşına dönen Schumacher, tüm çabalarına rağmen Alonso'yu mağlup edemedi ve sezon sonunda emekliye ayrıldı.

O dönem gençlik ateşinin getirdiği bir dobralıkla Schumacher'i eleştiren Alonso, kariyerinin sonraki dönemlerinde ise efsane pilota karşı daha saygılı bir tavır aldı.

Birkaç gün önce Aston Martin web sitesine geniş kapsamlı bir röportaj veren İspanyol pilot, Schumacher'in kararlılığını ve tutarlılığını övdü.

Alonso, "Michael'ın kötü bir günü olmadı, o asla düşük performans göstermezdi. F1'e geldiğimde ve özellikle de şampiyonluk için onunla mücadele ettiğimde beni en çok etkileyen şey buydu."

"Daha önce, tüm kariyerimde ve farklı kategorilerde, rakiplerimin bazı kötü günleri oldu ve o günler sizin avantajlı olduğunuz günlerdi, bu sayede çok daha fazla puan alırdınız."

"Michael ile böyle bir şey olmadı. O ve Ferrari çoğu zaman rakipsizdi, öyle ki, aracın, lastiklerin ya da hiçbir şeyin doğru çalışmadığı zamanlarda bile Michael yarışı ikinci ya da üçüncü bitirdi."

"Kötü bir antrenman seansı ya da kötü bir sıralamadan sonra bile Michael'ı Pazar günü podyumda bulabilirdiniz."

"Hasarı en aza indirmek ve iyi anlarında en üst düzeye çıkabilmek için istek duyuyordu, her fırsattan yararlanabilecek kadar azimliydi. Kararlılığı olağanüstüydü." dedi.