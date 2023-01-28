Alonso: "Şansımız olduğuna inanmasaydım, devam etmezdim"

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Fernando Alonso, 2018 Formula 1 sezonunun ardından seriden ayrılma kararı almıştı. Sonraki yıllarda Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC), Indy 500'de ve Dakar Rallisi'nde yarıştı.

Yine de F1 tutkusu devam etti ve bundan ötürü 2021'in başında Alpine'le spora geri döndü. Bu, Alonso'nun Enstone'a üçüncü gelişiydi; Daha önce iki dönem Renault'da yarışmıştı.

2021'i bir hazırlık yılı olarak görmüş ve 2022'de iyi bir seviyeye geleceklerini ummuştu. Ancak 2022'de en hızlı dördüncü araca sahiplerdi ve sık sık dayanıklılık sorunları yaşadılar.

41 yaşında olmasına rağmen emekli olmayı seçmeyen Alonso, Aston Martin'den gelen teklifi kabul etti.

Sportif açıdan bakıldığında Alonso, yedinci olmuş bir takıma giderek geri adım atıyor ama Lawrence Stroll ve ekibi, kendisine uzun vadeli bir proje sunmuş durumda.

Sonuç olarak birkaç yıl daha F1'de aktif şekilde yarışmaya devam edecek.

İspanyol sürücü, artık en iyi performansını gösteremeyecek durumda olsaydı ya da projeye ikna olmasaydı bu işe girmeyeceğini söylüyor.

Alonso, "Bir şansımız olduğuna inanmasaydım devam etmezdim."

"İster %1 ister %10 olsun: şansımız olduğuna inandığım sürece devam edeceğim. Aston Martin'in kısa sürede aradaki farkı kapatmasını beklemek gerçekçi değil."

"Önemli olan sağlam temeller atmak ve etrafımızdakilerden daha iyi bir iş çıkarmak."

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin Racing

"Bu bir rekabet ortamı. Şampiyon olmak için özel bir şey sunmanız gerekiyor. Ben kendi adıma buna hazırım ve aynı şeyi takımımdan da bekliyorum." dedi.

Alonso en az birkaç yıl daha devam etmeyi planladığını ancak net kararlar veremediğini de kabul etti.

"Sanırım yıl yıl ilerleyeceğim. 2021'de en iyi seviyemde değildim. Eğer bu birkaç sezon devam eder ve yaptığım işten memnun olmazsam, dışarıdan bakanlar için iyi bir performans sergiliyor gibi görünsem bile bırakabilirim."

"Örneğin 2022'den çok gurur duyuyordum. Bu yüzden sonuçlar ne olursa olsun gelecek yıl devam edeceğim."

"İki ya da üç yıl boyunca takıma ne verebileceğimi biliyorum."

Aston Martin'e ne verebileceği sorusuna Alonso, "Fark yaratabileceğimi düşündüğüm yer, yarışlardaki kritik anlar."

"Deneyimim var ve stratejik düşünebilir veya karar verebilirim."

"Bu sadece nasıl sürdüğünüzle ilgili değil çünkü hepimiz başarı için gereken yeteneğe sahibiz. Bu daha çok bazı şeyleri zihninizde nasıl yönettiğinizle ilgili." cevabını verdi.