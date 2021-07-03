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Alonso: “Sanırım yarın puan kazanamayacağız”

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Alpine pilotu Fernando Alonso, sıralamaların ikinci bölümünde Sebastian Vettel’in onu engellemesi ardından kimseye verilen bir cezanın durumu telafi etmeyeceğini ve bu nedenle yarın puan kazanmayı beklemediğini söyledi.

Alonso: “Sanırım yarın puan kazanamayacağız”

Alonso, sıralamaların ikinci bölümünde ilk 10’a girebilmek için hızlı turunu atarken, son virajda o sırada yavaş bir turda olan Vettel tarafından engellendi ve turunu istediği şekilde tamamlayamadı.

Böylece İspanyol pilot, üçüncü bölüme kalamadı ve yarınki yarışa 14. sıradan başlayacak.

Vettel, olayın hemen ardından yaptığının yanlış olduğunu fark etti ve özür dilemek için Alpine pilotuna el salladı. Yine de bu Alonso’nun öfkesini hafifletmedi.

Eğer bu noktada Vettel’e hakemler tarafından bir ceza verilse bile Alonso, bunun olayı telafi etmeyeceğini çünkü yarın puan kazanmak için zor bir pozisyondan başlayacağı gerçeğini değiştirmeyeceğini söyledi.

Alonso, “Bence 5. ya da 6. sıradan başlama ve tamamen farklı bir yarış geçirme fırsatını kaçırdık. Şimdi ise sanırım yarın puan kazanamayacağız.”

“Diğerlerine ne ceza verilirse verilsin bu yeterli olmayacak. Durum ortada.”

“Bence önümdeki kişiler durumu kötü yönetti. Hayal kırıklığına uğradım çünkü bugün iyi bir potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. Aracımız, bu sezon olduğu en iyi durumdaydı ve bunu en iyi şekilde kullanamadık.”

Ayrıca Alonso, Vettel’in bu hamlesinin kabul edilemez olduğunu ve böyle durumlarda daha ağır cezalar uygulanması gerektiğini belirtti.

“Daha ağır cezalar uygulanmalı çünkü bugün olan doğru bir şey değildi. Yarın çok fazla puan kazanabilme fırsatını kaybettik ve şimdi 14. sıradan başlayacağımız, aklımızda yer edinecek bir yarış geçireceğiz. Bu yüzden, bizim için tuhaf bir durumla karşı karşıya olduğumuz bir hafta sonu daha.”

Vettel ise bu durum hakkında Alonso’yu çok geç gördüğünü ve önündeki pilotlar yüzünden yapabileceği pek bir şey olmadığını söyledi.

“Onu çok geç gördüm. Yapabileceğim çok şey yoktu.”

“Bence önümdeki pilotların suçuydu çünkü hemen sıraya girdiler. Bence bu doğru değildi ve anlaştığımız şey de bu değildi.”

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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