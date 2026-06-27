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Formula 1 Avusturya GP

Alonso: "Sanırım rakip takımların 'para basma makinesi' var!"

Fernando Alonso ve Carlos Sainz, Formula 1'deki bütçe sınırına rağmen üst sıralardaki takımların geliştirme hızına şaşırdıklarını dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

2026 sezonunda FIA'nın bütçe sınırı kuralları yürürlükte olmasına rağmen, üst sıralardaki takımların düzenli olarak yeni güncellemeler getirmesi dikkat çekmeye devam ediyor.

Aston Martin ise farklı bir strateji izleyerek kaynaklarını sezon ortasında gelecek büyük bir güncelleme paketine ayırdı. Takımın yaz arasından hemen önce ya da hemen sonra piste çıkarmayı planladığı kapsamlı geliştirme paketi nedeniyle Fernando Alonso ve Lance Stroll şu ana kadar neredeyse değişmeyen bir araçla yarışıyor.

Buna karşın Red Bull başta olmak üzere ön sıralardaki ekipler, neredeyse her yarış hafta sonunda yeni parçalar getirmeye devam ediyor. Avusturya GP'de de Red Bull'un kapsamlı bir güncelleme paketi kullanıma sunduğu belirtildi.

Crash.net tarafından Aston Martin'in tek büyük güncelleme paketine odaklanma stratejisi sorulan Alonso, takımının yaklaşımını savunurken rakiplerine de göndermede bulundu.

"Görünüşe göre diğer takımların yaptığı gibi sınırsız güncelleme getirebilmek için para yok."

Carlos Sainz., Williams

Carlos Sainz., Williams

Fotoğraf: Eric Le Galliot

"Her cuma günü FIA'nın güncelleme listesini görmek şaşırtıcı oluyor, belki de fabrikalarının eksi birinci katında bir para basma makinesi vardır!"

"Takımımız ve yöneticilerimiz Avustralya'da, maliyet verimliliği ve benzeri nedenlerle gerçekten değer yaratacak bir güncelleme paketi gelene kadar bekleme kararı aldı. Hepimiz de bu karara katıldık."

Williams ise Aston Martin'in aksine sezon boyunca aerodinamik güncellemeler getirmeye devam ediyor. Silverstone ve Azerbaycan GP'leri için de yeni parçaların hazırlanmakta olduğu belirtiliyor.

Ancak Grove merkezli ekip de bütçe sınırının etkilerini hissediyor. Takım, daha hafif parçaları kullanıma sunmadan önce mevcut güncellenmiş bileşenlerin kullanım ömrünü tamamlamayı bekliyor.

Carlos Sainz da rakip takımların gelişim hızına şaşırdığını dile getirdi.

"Bu durum sadece Williams için geçerli değil. Diğer takımlara baktığınızda herkes, üst sıralardaki takımların bu yıl yaptıklarını nasıl başardığını düşünüyor."

"Son beş yarışa bakarsanız en fazla güncellemeyi yine üst sıralardaki takımlar getiriyor. Bunu yapabiliyor olmaları gerçekten etkileyici. Bu durum her şeyin paradan ibaret olmadığını gösteriyor."

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