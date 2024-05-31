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Formula 1

Alonso: "Sanchez, Alpine'e büyük katkı sağlayacaktır"

Fernando Alonso, David Sanchez'in transferinin ardından Alpine'in 'iyi bir adım atmasını' umarken, eski takımını tek kişinin talihlerini tersine çeviremeyeceği konusunda uyarıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, on the grid

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari'den ayrıldıktan sonra Ocak ayında McLaren ile çalışmaya başlayan Sanchez, Nisan ayının başında McLaren'den Alpine'e geçti.

Alonso, McLaren ve Ferrari'nin yanı sıra eski Renault kimliği altında Alpine'de de Sanchez ile birlikte çalışarak büyük bir deneyime sahip, bu nedenle Alpine'in Sanchez'in takımdaki varlığından faydalanacağından emin.

Sanchez'in Alpine için iyi bir transfer olup olmadığı sorusuna Alonso şu yanıtı verdi: "Evet, öyle."

"Formula 1'deki tüm teknik direktörler ya da kıdemli kişiler araçlar hakkında inanılmaz bir bilgiye sahipler ve hepsi çok profesyonel ve her takıma çok iyi bir katkı sağlıyorlar."

"Dolayısıyla Alpine bundan kesinlikle faydalanacaktır, ancak bir kişinin takımı tamamen değiştiremeyeceğini birçok kez gördük."

"Ama umarım Alpine şimdi iyi bir adım atabilir."

Alpine takım patronu Bruno Famin'e Sanchez'in A524'ün performansı üzerinde hemen bir etki yaratıp yaratmadığı soruldu.

Famin bu soruyu geri çevirirken, Sanchez'in takım zihniyeti ve kurtarma misyonlarını şekillendirme konusunda anında faydalar sağladığını söyledi.

"Bence aracın performansında sihirli bir şey yok, ancak ekibin zihniyetinde, herkesin önünü açmada, bu aracı ve bir sonrakini geliştirmek için izlememiz gereken net bir pozisyon belirlemede anında bir etkisi var."

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Zeynep Taş
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Zeynep Taş
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