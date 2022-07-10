Alonso, sanal güvenlik aracı arkasında titreşim yüzünden iki pit stop yapmış

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Fernando Alonso, ters lastik stratejisi ve son bölümde devreye giren sanal güvenlik aracıyla iyi bir konumda gibi görünüyordu.

Pit stop yaptıktan sonra yarışa dokuzuncu sırada dönen Alonso, kısa bir süre sonra ikinci bir pit stop daha yaptı ve 14. sıraya kadar geriledi.

Son turda Valtteri Bottas'ı da geçen İspanyol pilot, damalı bayrağı 10. sırada gördü ve puan serisini devam ettirdi. Fakat çok daha fazlasını kaçırmış oldu.

Alonso son anlarda neden iki kez pite girdiği sorulduğunda şöyle dedi: "Daha fazla eğlenmek ve daha fazla geçiş yapmak için! (gülüyor)"

"Gerçekten çok zor bir yarıştı. Başlangıçta hepimiz bir DRS treninin içerisindeydik ve geçiş yapmak çok zordu. Fakat etraftaki araçlardan çok daha hızlı olduğumu hissettim."

"Yani bugün bir bakıma aracın performansından çok memnunum ve iyimserim çünkü normalde mücadele ettiğimiz araçlar, bugün bizim hızımıza kıyasla gerçekten yavaşlardı. Bu da çok iyi bir işaret."

"Hepsi pite girdiğinde önümüz açıldı ve sert-sert-orta stratejimizden en iyi şekilde faydalandık."

Fernando Alonso, Alpine A522, Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sanal güvenlik aracı arkasında pite girdik ve altıncı sıra mümkün gibi görünüyordu çünkü Lando'nun hemen ardındaydım ve onları geçmek çok kolay görünüyordu."

"Belki de yarışı Esteban'ın hemen arkasında bitirecektik, ki bu beşinci ve altıncı sıralar takım için harika olabilirdi. Özellikle son sıradan başladığımızı düşünürsek harika bir sonuç olurdu."

"Fakat piste çıktıktan kısa bir süre sonra, yani ilk sektörün hemen ardından lastiklerde çok büyük bir titreşim hissettim. Bu yüzden tekrar pite girmeye karar verdik. Pitten 14. sırada çıktım, dokuz turum vardı ve 10. sıraya dönmeyi başardım."

Alonso yarış içerisinde güzel ataklar yapsa da, bazı sürücülerin kendisine karşı agresif davrandığı görülüyordu.

Bu isimlerden birisi Yuki Tsunoda'ydı ve Alonso, kendisini çime kadar iten Japon pilota parmak sallayarak tepki gösterdi.

Alonso, "Çimlere kadar çıkmıştım, bu yüzden beni neden bu kadar ittiğini gerçekten bilmiyorum. DRS ile çimenlerin üzerindeydim ve hal böyleyken savunma yapmanın bir manası yoktu."

"Yan yanaydık, yani bilmiyorum. 300 km/s hızla giderken kaçınmamız gereken şeylerden birisiymiş gibi hissettim fakat sorun değildi." dedi.