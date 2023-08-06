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Alonso: "Şampiyonanın ortasında kurallar değiştirilmemeli"

Fernando Alonso, Pirelli tarafından Formula 1'in lastik yapısında sezon ortasında yapılan değişiklikten memnun değil.

Zeynep Taş
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23

Yeni yapı, Britanya Grand Prix'sinde yüksek hızlı pistlerdeki güvenlik endişelerini gidermek için tanıtıldı ve mevcut nesil araçlar sezon sonunda öngörülen yere basma kuvveti seviyelerine çoktan ulaştı.

İspanyol pilot, lastik üreticisi tarafından uygulamaya konulduğundan bu yana değişikliğin en çok Aston Martin ve Red Bull'u etkilediğine inanıyor ve mevcut rekabet düzenine atıfta bulunurken bunu 'anormal' olarak nitelendiriyor.

Sezon ortasında yapılan değişiklikler takımları ilk kez etkilemiyor; özellikle geçen yıl FIA, Ferrari'yi oldukça etkileyen bir teknik bir yönerge yayınlamıştı.

Alonso, medyaya verdiği demeçte sezon ortasında yapılan kural değişiklikleri konusundaki tutumunu gösterdi: "Şampiyonanın ortasında kuralların değiştirilmesi taraftarı değilim."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Erik Junius

"Tenis turnuvasının ortasında topları değiştirmek gibi bir şey, burada lastikleri değiştirdiğimizde de böyle oluyor. F1 Dünya Şampiyonası'nın ortasında kuralları değiştiriyoruz."

"Ama biliyorsunuz, günün sonunda herkes için durum yine aynı, bu yüzden lastiği elimizden geldiğince iyi anlamamız ve ondan maksimum verimi almamız gerekiyor."

Şimdiye kadar bu yeni yapı Pirelli için iyi işledi, çünkü artan yere basma kuvveti seviyeleri ile yüksek hızlı pistlerde herhangi bir arıza yaşanmadı.

Alonso, bunun kendilerini yavaşlatıp yavaşlatmadığı konusunda somut bir sonuca varmadan önce değişikliğin gerçek etkisini analiz etmesi gerektiğine inanıyor.

Alonso, "Hâlâ %100 emin değiliz. Herhangi bir şeyi doğrulamak için birkaç yarışa ihtiyacımız var. Şu ana kadar çok benzer görünüyorlar ama bekleyip görmemiz gerekiyor." dedi.

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2023'ün ilk yarısında en çok geçiş Belçika'da yaşandı

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