Alonso: "Şampiyon olabileceğime inanarak yarışıyorum"

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Bu yıl Aston Martin adına yarışmaya başlayan Fernando Alonso, sporda yer almaya devam etmesini sağlayan şeyin üçüncü şampiyonluk umudu olduğunu söylüyor.

Bu yıl şimdiye kadar üç podyum alan Alonso, Bang & Olufsen'e şöyle konuştu: "Elbette nihai hedefimiz şampiyonluğu kazanmak fakat gerçekçi olmalıyız."

"Aston Martin bu sezonu iyi şekilde geçirmek istiyor çünkü geçtiğimiz yıl takım için zor bir seneydi. Bu yüzden mecazi anlamda konuşursak, önce yürümeyi öğrenmeli, sonrasında koşmaya başlamalıyız."

"2023'te bu aracın performansını artırmak adına kademeli olarak gelişim çalışması yapmalı ve ardından yeni projeye odaklanmalıyız."

"Şimdi bu görevleri uygulama aşamasındayız ve umarım bir kez daha podyuma çıkar ve yarışlarda zaferler için mücadele ederiz. Ancak şampiyonluk açısından konuşursak, önce takımın buna hazır olması gerekiyor."

"Yine de ben her zaman bunun mümkün olduğuna inanıyorum - bu yüzden yarışmaya devam ediyorum. Bunun pek çok zorluğun üstesinden gelmenizi gerektiren çok ciddi bir mücadele olduğu açık çünkü şu anda sporumuza hakim olan güçlü takımlarla karşı karşıyayız. Fakat her gün yarışmaya ve antrenman yapmaya devam etmemi sağlayan şey, üçüncü şampiyonluğumu kazanabileceğime olan inancım."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Kariyerinin üç unutulmaz anı sorulduğunda Alonso, "Kolaylıkla üç tanesini sayabilirim: İlki elbette Renault ile kazandığım ilk şampiyonluk, ikinci Ferrari ile aldığım ilk zafer, üçüncüsü Aston Martin ile ilk podyumum. Ancak en güzel anım, hayatım boyunca hayalini kurduğum şey olan ilk şampiyonluk." dedi.

Alonso, ne kadar daha yarışacağı sorulduğunda ise, "Bana sık sık Formula 1'de yarışmaya ne kadar daha devam edeceğim soruluyor fakat bu sorunun cevabını ben de merak ediyorum!"

"F1'deki kariyerime başladığımda bunun yedi ya da sekiz yıl süreceğine inanıyordum. Fakat sonra iki şampiyonluk kazandım ve muhtemelen bir ya da iki yıl daha yarışacağımı, sonrasında kesin olarak emekli olacağımı düşündüm."

"Fakat şimdi Formula 1 tarihinin en uzun kariyerine sahibim ve hâlâ enerji doluyum, motiveyim ve her günümden keyif alıyorum."

"Sabahları uyanıyorum ve yaptığım işi sevdiğimi biliyorum, bu yüzden önümde birkaç yıl daha var."

"Umarım bu yılları gelecekte şampiyonluk için yarışabilecek bir takımda geçiririm." dedi.