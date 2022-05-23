Alonso: "Sakinim çünkü takım A522'yi geliştirmek için güncellemeler hazırlıyor"

"Bu lastikleri ne kadar agresif şekilde zorlayabileceğimizi anlamak zordu. Bir tur hızlı gittiğinizde, sonraki üç turda lastiğin aşırı ısınması nedeniyle aniden sorun yaşamaya başlıyorsunuz."

"Güzel bir yükseliş gerçekleştirdik çünkü yarışa, hızımıza denk gelmeyen bir konumdan başladık: Bu takıma saygısızlık etmek istemem ama Williams'ı geçmek zor değildi. Fakat sonra AlphaTauri sürücülerinin, McLaren pilotlarının ve takım arkadaşımın arkasında sıkışıp kaldım. "

"Erken pit stop sayesinde üçünün önüne geçmeyi başardık ancak bu riskli bir karardı çünkü pitlerde sorun olabilirdi. Fakat sonunda işe yaradı."

Alonso, normalde 17. başlayacaktı fakat güç ünitesini değiştirdi ve grid cezası aldı.

Bu konuda Alonso, "Bakü'de bunu yapmaktan kaçınmak adına İspanya GP'yi feda etmeye ve motoru değiştirmeye karar verdik. Bundan ötürü de grid cezası aldık."

"Buna rağmen 9. olarak iyi puanlar aldık fakat önceki yarışlarda ilk 10'un ortasından başlasam da hiçbir şey kazanmadım. Bu dünyada yanlış giden bir şeyler var gibi görünüyor."

"Normal bir pozisyondan başlasaydım, sahip olduğum tempo ile 8. veya 9. olurdum. Aracımız hızlı değildi çünkü yarışta genellikle savaştığımız takımlarla aynı seviyedeydik. Bu takımlar da Alfa Romeo ve McLaren. Sıralamalarda bazen onların önünde oluyoruz hatta bazen Mercedes'e yaklaşmayı bile başardık ama bu sefer olmadı."

"Şimdi önümüzdeki hafta sonunu normal bir şekilde geçirmemiz gerekiyor."

"A522'nin hızını artırmamız lazım ama sakinim çünkü takımın güncellemeler üzerinde çalıştığını biliyorum."