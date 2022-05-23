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Alonso: "Sakinim çünkü takım A522'yi geliştirmek için güncellemeler hazırlıyor"

Fernando Alonso, İspanya GP hafta sonuyla istikrarlı şekilde puan almayı hedeflediğini söyledi ve takıma olan güvenini dile getirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Alonso: "Sakinim çünkü takım A522'yi geliştirmek için güncellemeler hazırlıyor"
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Fernando Alonso, yarıştan sonra röportaj yaparken "günün pilotu kim oldu?" sorusunu yöneltti. Taraftar oylamasına göre günün pilotu Lewis Hamilton'dı. İngiliz pilot ilk turda en geriye düşmüş ve ardından güçlü bir yükselişle beşinci olmuştu.

Fakat Alonso da çok güçlü bir yarışı geride bıraktı ve günün sürücüsü oylamasında beşinci sırada yer aldı. Bu, 20. sıradan başladığı ve 11 sıra kazanıp, dokuzuncu olduğu yarışın ardından geldi ve böylelikle Bahreyn'den sonra ilk kez puan almış oldu.

AS gazetesine konuşan Alonso, yarıştan sonraki röportajında şöyle devam etti: "Kötü geçen sıralama turlarından sonra puan almak harika. Bu yüzden çok mutluyum. Bugün özel bir atmosfer vardı ve sonuncu başlamamıza rağmen gösterdiğim performansla taraftarları memnun etmeyi başardım. Umarım artık istikrarlı şekilde puan kazanmaya başlarım."

"Bugün karşı karşıya olduğumuz sorunları çözmeliydik çünkü bu kadar sıcak şartlarda lastikler iyi çalışmıyordu, araç kayıyordu ve ayrıca önceki günlere göre rüzgar daha fazlaydı."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522, Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522, Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bu lastikleri ne kadar agresif şekilde zorlayabileceğimizi anlamak zordu. Bir tur hızlı gittiğinizde, sonraki üç turda lastiğin aşırı ısınması nedeniyle aniden sorun yaşamaya başlıyorsunuz."

"Güzel bir yükseliş gerçekleştirdik çünkü yarışa, hızımıza denk gelmeyen bir konumdan başladık: Bu takıma saygısızlık etmek istemem ama Williams'ı geçmek zor değildi. Fakat sonra AlphaTauri sürücülerinin, McLaren pilotlarının  ve takım arkadaşımın arkasında sıkışıp kaldım. "

"Erken pit stop sayesinde üçünün önüne geçmeyi başardık ancak bu riskli bir karardı çünkü pitlerde  sorun olabilirdi. Fakat sonunda işe yaradı."

Alonso, normalde 17. başlayacaktı fakat güç ünitesini değiştirdi ve grid cezası aldı.

Bu konuda Alonso, "Bakü'de bunu yapmaktan kaçınmak adına İspanya GP'yi feda etmeye ve motoru değiştirmeye karar verdik. Bundan ötürü de grid cezası aldık."

"Buna rağmen 9. olarak iyi puanlar aldık fakat önceki yarışlarda ilk 10'un ortasından başlasam da hiçbir şey kazanmadım. Bu dünyada yanlış giden bir şeyler var gibi görünüyor."

"Normal bir pozisyondan başlasaydım, sahip olduğum tempo ile 8. veya 9. olurdum. Aracımız hızlı değildi çünkü yarışta genellikle savaştığımız takımlarla aynı seviyedeydik. Bu takımlar da Alfa Romeo ve McLaren. Sıralamalarda bazen onların önünde oluyoruz hatta bazen Mercedes'e yaklaşmayı bile başardık ama bu sefer olmadı."

"Şimdi önümüzdeki hafta sonunu normal bir şekilde geçirmemiz gerekiyor."

"A522'nin hızını artırmamız lazım ama sakinim çünkü takımın güncellemeler üzerinde çalıştığını biliyorum."

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