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Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Sainz'ın parlak bir geleceği var"

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Alonso: "Sainz'ın parlak bir geleceği var"
Ekleyen:
, Editör
11 May 2020 08:44

Fernando Alonso, Carlos Sainz'ın çok iyi bir sürücü olduğunu ve çok parlak bir geleceğinin olacağını söyledi.

2015'ten bu yana Formula 1 gridinin bir parçası olan Carlos Sainz'ın ismi 2021 için Ferrari koltuğuyla anılıyor.

Sainz, şimdiye kadar Toro Rosso, Renault ve McLaren gibi takımlar için 102 yarışa çıktı ve bunların 53'ünden puanla ayrıldı.

Geçen yıl Brezilya'da kariyerinin ilk podyumunu alan Sainz, güçlü bir yılı geride bıraktı ve Ferrar'de Sebastian Vettel'in ayrılması halinde koltuğun ana adayı olacak.

Bir ara adı Ferrari'ye dönüşle anılsa da artık seçenekler arasında yer almayan Fernando Alonso, Sainz'ın en iyi F1 pilotlarına ayak uydurabilecek seviyede olduğunu düşünüyor.

AS gazetesine konuşan İspanyol pilot, “Carlos harika gidiyor ve sadece geçen yıl değil, öncesinde de çok iyiydi. Geçen yıl tüm McLaren iyi bir sezon geçirdi ve Carlos orada, doğru zamanda doğru yerde oldu."

“Toro Rosso'dan beri harika bir iş çıkarıyor. Başlangıçta Verstappen ile yarıştı ve hiç de kolay değildi. Sonra da Hulkenberg vardı. Her zaman rekabetçiydi. Yanında her zaman zorlu takım arkadaşları vardı ve her zaman iyi bir iş çıkardı."

“Bu, İspanya ve spor için de iyi bir şey. Umarım iyi bir geleceği vardır."

Alonso ayrıca F1’in resmi "sanal" yarışlarında yer almayacağını da doğruladı.

"Hayır, katılmayacağım. Burada bir simülatörüm yok ve bu çocuklar bütün gün oynuyor olmalılar. Yani orada olmayacağım. ”

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Editör Kemal Şengül

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