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Alonso: "Sainz'a verilen ceza çok ağır"

Aston Martin Formula 1 pilotu Fernando Alonso, 2023 Avustralya Grand Prix'sinde Carlos Sainz'a verilen cezayı ağır buluyor.

Matt Kew
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Alonso: "Sainz'a verilen ceza çok ağır"
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Kevin Magnussen'in duvara temas ederek sağ arka lastiğini patlatmasının ardından kırmızı bayrak çıkmış ve yarış yeniden başladığında, Sainz vatandaşı Alonso'ya çarpmıştı.

Görüntülerde Alonso'nun dışarı doğru açıldığı ve ardından çizgiye dönerken Sainz ile temas yaşadığı görülüyor.

Bu temasın ardından Alonso spin attı ve en geriye düştü. Ancak ilk sektörde büyük kazalar yaşandığı için yarış yine kırmızı bayrakla durduruldu.

Sonuç olarak o turdaki sıralama geçersiz sayıldı ve Alonso yeniden ön bölüme döndü. Ancak Sainz, Alonso ile temasından ötürü beş saniye cezası aldı ve 12. sıraya geriledi.

Alonso cezanın doğru olduğuna inanmadığını söyledi ve şöyle dedi: "Muhtemelen çok ağır bir ceza."

"Yeniden başlarken yol tutuş seviyesinin nasıl olduğuna karar vermek her zaman çok zordur ve bence biz de kasıtlı olarak başka bir araca çarpmayız."

"Bunu yaparsanız aracınızı ve pozisyonunuzu riske atarsınız. Fakat bazen o anda araçla olmamayı dilediğiniz yerlere geliyorsunuz."

"Bu sadece yarışın bir parçası. Tekrarını tam olarak görmedim ama bana çok ağır bir ceza gibi geldi."

Carlos Sainz, Ferrari

Carlos Sainz, Ferrari

Photo by: Ferrari

Sainz aldığı kınama cezasını "hayatında gördüğü en adaletsiz ceza" olarak nitelendirirken, Ferrari takım patronu Fred Vasseur de önce Sainz'ın dinlenmemesini eleştirmişti.

Alonso, olayla ilgili detaylar sorulduğunda: "Açıkçası o anda bana kimin dokunduğunu bilmiyordum."

"İlk startta 3. virajda birinin bana dokunduğunu hissettim. Son yeniden startta ise Carlos bana dokundu. Muhtemelen sadece Cidde'de normal bir başlangıç yapabildim."

"Bahreyn'de de 4. virajda Lance [Stroll, Aston takım arkadaşı] bana dokundu."

"Neyse ki aracımız gayet dayanıklı. Bu sadece bize dokunmaya devam etmeleri problem değil."

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