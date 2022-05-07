Alonso: "Sainz bana Q3'e mâl oldu"

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Alpine, Miami Grand Prix'si sıralama turlarına sadece Fernando Alonso ile çıktı. Takım arkadaşı Esteban Ocon, 3. antrenman sırasında yaptığı kaza nedeniyle seansa katılamadı ve yarışa son sıradan başlayacak.

Alonso, birinci bölümü altıncı sırada tamamladı fakat son bölüme kalmayı sadece 0.032 saniye ile kaçırdı ve seansı 11. bitirdi.

İspanyol pilot, seanstan sonra şunları söyledi: "Gerçekten yazık oldu, son turumu atamadım."

"Bir Ferrari (Carlos Sainz), ikinci sektör boyunca ortadaydı ve 0.4 saniye kaybettim. Önceki turumdan 0.6 saniye daha hızlıydım ve 16. virajdan 0.1 saniye daha hızlı çıktım."

"Yani trafikte 0.4 ya da 0.5 saniye kadar kaybettim ve bu kabul edilemez."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Alpine pilotu, araçtaki hisleri ve yarıştan beklentileri hakkında şunları ekledi: "Araç tüm hafta sonu rekabetçiydi."

"Maalesef Q2'de trafik vardı ve tur atmamızı engelledi. Fakat yarın telafi edip edemeyeceğimizi göreceğiz."

"Geçiş yapmak zor ama bence bir Güvenlik Aracı olacak ve kesinikle fırsatlar olacak."

"Sanırım 11. sıradan başlayacağız ve temiz taraftayız. Ferrari'ye ne kadar grid cezası verildiğini göreceğiz."

"Yarın tekerlek tekerleğe yarışabilecek miyiz bilmiyorum çünkü pistte temiz olan tek bir çizgi var. Umarım gelecek yıl asfalt diğer pistlerdeki gibi olur."