Alonso: "Saf hızımızla 10. veya 11. olabiliriz"

Fernando Alonso, 13. sıradan başladığı yarışta Pierre Gasly'nin yarış dışı kalması ve Sebastian Vettel'e yaptığı atakla 11. oldu.

İspanyol pilot, pazar günkü yarışa Valtteri Bottas'ın cezasıyla beraber 11. sıradan başlayacak ve ön tarafta bir olay olmadığı takdirde yükselmelerini beklemiyor.

Alonso, "Bu hafta sonu yeterince hızlı değiliz, bu yüzden cuma günü 13. ve 14. sıralardaydık. Fakat bugün iki sıra kazandık, Bottas'ın cezasıyla üç sıra kazanmış olacağız. Yarışta bunu korumak kolay olmayacak."

"Biraz hız eksikliği yaşıyoruz. Özellikle bugün bir aracı takip etmek çok zordu. Farkı iki saniye altına indirdiğinizde çok fazla yere basma gücü kaybediyorsunuz. Bu açıdan iyi bir başlangıç yapmak kritik olacak çünkü geçiş yapmak zor."

"Bence başlangıç aslında iyiydi. Çizginin dış kısmındaki durum harikaydı çünkü Monza çok dar ve bu yüzden sonun ilk iki virajı birlikte döndük. Sonunda bugün iki sıra kazandık ve Bottas'ın cezasıyla üç sıra olacak. Yani 18 tur için iyi bir oran. Yarın her 18 turda üç araç geçersek bu tabii ki harika olur."

"Fakat bence zor olacak çünkü dediğim gibi öndeki aracı geçmek çok zor. Öndeki araca iki saniye yaklaştığınızda bile geçiş yapmak son derece zor oluyor. Bu yüzden yarış tamamen strateji üzerine olacak. Lastikleri değiştirmek için en iyi anı seçmeli, iyi bir pit stop yapmalı ve iyi bir başlangıç yapmalıyız."

"Yarışta çok küçük şeyler fark yaratabilir, bu yüzden hazırlıklı olmamız gerekiyor. Eğer ön tarafta bir şeyler olursa durum değişebilir ama yarış tempomuzla bence 10. veya 11. sırada olmayı hak ediyoruz. Daha fazlasını hak etmiyoruz." dedi.

Alonso, geçiş yapmanın çok zor olduğunu ve öndeki araca çok yakın gitmenin de lastiklere zarar verdiğini söyledi.

"Durum zor çünkü her şey yolunda görünüyor ve giderek öne yaklaşmaya başlıyorsunuz, sonra aniden araç kopuyor. Monza'daki bu hızlarda lastiklere çok zarar veriyor, ayrıca biraz da korkutuyor çünkü beklenmedik bir anda olabiliyor. Bu yüzden ne zaman çok yakın veya çok uzak gittiğinizi anlamak zor oluyor."

Startta Aston Martin pilotlarıyla temas yaşadığını da söyleyen Alonso, "Düzlüğün sonuna geldiğimde bana dokudular, neyse ki ön kanat yerinde kaldı." dedi.