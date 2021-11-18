Alonso: “Saf hız olarak AlphaTauri’nin gerisindeyiz”

Alpine, bu sezon galibiyet almayı başarsa bile genelde podyumu hiçbir zaman zorlayamadı ve şampiyona beşinciliği için AlphaTauri'yle sıkı bir mücadeleye girişmiş durumda.

Katar Grand Prix'si hafta sonu öncesinde her iki takımın da 112 puanı bulunuyor.

Katar GP hafta sonu öncesinde konuşan Alonso, “Pazar günlerinde, cumartesi günlerine oranla daha rekabetçi görünüyoruz. Bu sene genel olarak, tek tur anlamında daha çok zorlandık.”

“Neler yapabileceğimiz konusunda biraz daha bilgi edinmem gerekiyor, bu yüzden son üç yarışta biraz daha fazla zorlayacağız.” dedi.

Bu sene yarışlarda ne kadar eğlendiği sorulduğunda, “Bu sene, başka herhangi bir seneden farklı değildi. Orta grupta, ön gruba göre daha fazla aksiyon oluyor. Televizyona her zaman yansımıyor, ancak oldukça eğlenceli yarışlar oluyor. Bazen ise yalnız oluyorsunuz.”

“Bu durum bence hep aynı. Fırsat olduğu sürece ve pist geçişe elverdiği sürece, yarışlar normalde eğlenceli oluyor.”

“Son yarışlarda, Austin’den itibaren yarış temposunda ve sıralama turlarında zorlandığımız doğru. Ancak bu performans düşüşü konusunda henüz bir cevabımız yok.”

“Meksika ve Austin zorluydu. Brezilya ise biraz daha normal bir hafta sonuydu. Bu yüzden önümüzdeki üç yarışın iyi geçmesini umuyorum.” dedi.

AlphaTauri ile mücadeleleri konusunda ise İspanyol sürücü, “Dürüst olalım, muhtemelen saf hız anlamında onların gerisindeyiz. Onlar McLaren ve Ferrari’den bile hızlı. Son üç-dört hafta sonunda sıralamalarda Ferrari ve McLaren’ları geçiyorlar. Hızlılar.”

“Bizim güçlü yanımız ise, yarışları iyi yönetmek, iyi stratejiler yapmak, hata yapmamak, iyi ilk turlar geçirmek ve her iki araçla da puan almak. Bunlar bizim güçlü olduğumuz alanlar ve bunları sezon sonuna kadar kullanmaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Fernando Alonso, Alpine A521, George Russell, Williams FW43B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images