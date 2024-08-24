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Formula 1 Hollanda GP

Alonso: "Rüzgarın etkisine dikkat etmeliyiz"

Fernando Alonso, Hollanda GP'sinde güçlü rüzgarların önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

İki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, hafta sonu boyunca etkili olması beklenen rüzgarın hem kendisi hem de diğer pilotlar için önemli bir zorluk yaratabileceğine dikkat çekti.

İspanyol pilot şunları söyledi: "Dört haftalık aranın ardından bir Formula 1 aracını sürmek gerçekten çok keyifliydi."

"Her şey çok hızlı geliyor. Güzel bir pist, iyi bir araç ama rekabet anlamında neler yapabileceğimizi görmek için beklememiz gerekecek."

"Bu hafta sonu rüzgarın oldukça güçlü olacağını düşünüyoruz, bu yüzden ona odaklanmamız gerekecek."

"Rüzgarı her virajda hissediyorsunuz. Karşıdan gelen rüzgar bir avantaj sağlıyor, çünkü bu durum Formula 1 araçlarının daha fazla yere basma kuvveti üretmesini sağlıyor. Ancak arkadan gelen rüzgarı araçlar hiç sevmiyor."

"180 derecelik virajlarda rüzgarın yön değiştirdiğini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu oldukça sorunlu bir değişim ama herkes için aynı şey geçerli."

"Pazar günü yarışın kuru geçmesi bekleniyor ancak  sıralamalarda değişken koşullar olacak." 

"Neler yapabileceğimize bakacağız."

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