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Formula 1 Haberler

Alonso, Russell'ı geleceğin şampiyonu olarak görüyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, geçen hafta sonu Monako'da George Russell ile kask takası yaptı.

Alonso, Russell'ı geleceğin şampiyonu olarak görüyor

George Russell, alt kategorilerde elde ettiği başarıların ardından Formula 1'e geçti ve bu yıl Williams'la spordaki üçüncü yılını geçiriyor.

Mercedes'in genç sürücü programında yer alan Russell, şimdiye kadar Robert Kubica ve Nicholas Latifi'yi tüm sıralama turlarında mağlup etti.

İngiliz pilotun adı 2022 için Mercedes fabrika takımıyla anılırken, pek çok isim kendisine "geleceğin şampiyonu" gözüyle bakıyor.

Bu isimlerden bir tanesi de 2005 ve 2006 dünya şampiyonu Fernando Alonso.

İspanyol pilot geçen hafta sonu Monako'da Russell ile kask takası yaptı ve hediye ettiği kaskın üzerine "Harikasın! Geleceğin şampiyonu" notunu düştü.

Russell, o anlara dair bir dizi fotoğraf paylaştı ve "Bu benim için çok değerli. Teşekkürler efsane" yazdı.

Alonso bu yıl Formula 1'e dönmeden önce Russell'dan övgüyle bahsetmiş ve "Her hafta sonu Williams aracını kullanma şekli beni etkiliyor. Neredeyse hiç hata yapmıyor ve hızı beni şaşırtıyor. Gelecekte şampiyon olacak bir sürücü seçmem gerekseydi, o kişi George olurdu." demişti.

 
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Bottas: "İlk turda ayağımı gazdan çekmesem Verstappen'le temas yaşyabilirdik"

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Editör Kemal Şengül

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