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Formula 1 Haberler

Alonso: “Russell, Mercedes’teki performansıyla ne kadar iyi olduğunu herkese gösterdi”

Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Fernando Alonso, George Russell’ın geçtiğimiz yılki Sakhir Grand Prix’sinde Mercedes’te gösterdiği performansla kendini kanıtladığını ve kalitesini herkese gösterdiğini düşünüyor.

Alonso: “Russell, Mercedes’teki performansıyla ne kadar iyi olduğunu herkese gösterdi”

2020 sezonunun en büyük sürprizlerinden biri, Lewis Hamilton’ın COVID-19'a yakalanması ardından George Russell’ın Mercedes’te ilk yarışına çıkması olmuştu. Russell, Sakhir Grand Prix’sinde araca hızlı bir şekilde uyum sağlamış, ilk ve ikinci antrenman seanslarını birinci sırada tamamlamıştı.

İngiliz pilot, bu performansını sıralamalarda da koruyarak pole pozisyonunu sadece 0.02 saniye farkla kaçırdı. Ancak pazar günü yarışta, poleden başlayan Valtteri Bottas’ı ilk virajda geçmeyi başardı. Russell, yarışın devamında pit stopta lastiklerin karıştırılması ve ardından lastiğinin patlaması nedeniyle galibiyet fırsatını iki kez elinden kaçırdı. Tüm bunlara rağmen genç pilot, 7. sırada finiş gördü ve F1’de ilk puanlarını aldı.

Azerbaycan Grand Prix’sindeki basın toplantısında konuşan Fernando Alonso, geçtiğimiz hafta kask takası yaptığı Russell’dan bahsetti ve neden onu geleceğin dünya şampiyonu olarak gördüğünü anlattı.

Alonso, “[Russell’ın şu ana kadarki performansından] kesinlikle çok etkilendim. Bunu sırf Mercedes’teki yarışı için söylemiyorum.”

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B
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Fotoğraf: Erik Junius

“Geçen yıl da yarışları evden takip ederken, rekabetçi bir paketi olmadığını bildiğimiz halde, Williams'taki performansının çok ama çok etkileyici olduğunu dile getirmiştim.”

“Bu yıl son iki yarış dışında biraz daha iyiydi. Geçen sene, onun her hafta sonu harika bir iş çıkardığını düşünüyorum ve bunu evden izlemek güzeldi."

“Sonra evet, tabii ki Mercedes’in ona verdiği fırsat, bence sadece evlerinde izleyenler değil, herkesin George'un yeteneğine sahip bir pilotun, kazanan bir araçla neler yapabileceğini görmesi için bu gerçek bir fırsattı.”

“Bu takımda ilk yarışıydı ve sahip olduğu ilk fırsatta galibiyet kazanmaya çok yakındı. Bu yüzden bence sadece birkaç kişiye değil, birçok insana ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Bahreyn'deki yarışın milyonlarca insana bunu kanıtlamak için yeterli olduğunu düşünüyorum.”  dedi.

Ayrıca Alonso’ya şu ana kadar kaç tane kask takası yaptığı ve aralarından hangisinin en özel olduğu sorulduğunda şu yanıtı verdi: “Bilmiyorum, [kaç kere kask takası yaptığımı] hiç saymadım. Hepsini evimdeki müzemde saklıyorum. Kesinlikle onları saymalıyım. 50 civarında diye düşünüyorum ama benim için en değerlisi George Russell’ın kaskı!”

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Williams, F1 takım patronu Roberts ile yollarını ayırdığını duyurdu

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Williams, F1 takım patronu Roberts ile yollarını ayırdığını duyurdu
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Seri Formula 1
Pilotlar Fernando Alonso , George Russell
Takımlar Mercedes

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