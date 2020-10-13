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Formula 1 / Son dakika

Alonso, R.S.20 ile piste çıktı!

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Alonso, R.S.20 ile piste çıktı!
Ekleyen:
, Editör

Fernando Alonso, Renault’nun 2020 F1 aracı R.S.20 ile Barcelona’da piste çıktı.

Alonso, bugün film çekimi kapsamında 2020 Renault F1 aracıyla 100 kilometrelik bir test gerçekleştiriyor.

Alonso böylece, 20 yıl önce Formula 1'de ilk gerçek testini gerçekleştirdiği takımla, aynı pistte Formula 1'e dönüş hazırlıklarına başladı.

 

Alonso böylece, 2009 Abu Dhabi GP'den sonra ilk defa Renault kokpitine dönecek. İspanyol sürücü, en son 2019 Nisan ayında Bahreyn'de McLaren'ın aracını sürmüştü.

Alonso, gelecek sene Alpine olacak takımda Esteban Ocon'un takım arkadaşı olacak.

 
 

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Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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