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Alonso, Ron Dennis'i nasıl kızdırdı?

Matt Bishop, bir dönem Fernando Alonso'nun McLaren'da yarışırken Ron Dennis'i kasti olarak sinirlendirdiğini iddia etti.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Fernando Alonso, McLaren with Ron Dennis, Team Principal, McLaren

Fernando Alonso 2007'de McLaren'a geçti, ancak takımda sadece bir sezon yarıştı. Bu süre zarfında takım patronu Ron Dennis'le olan ilişkisi karşılıklı hayranlıktan adeta nefrete dönüştü.

Lewis Hamilton ile yoğun bir rekabete giren Alonso, ikisinin de şampiyonluğu kaçırdığı yılın ardından takımdan ayrıldı.

Sky Sport F1 sunucusu Natalie Pinkham'ın 'In The Pink' podcast'inde, takımın o dönemki basın sorumlusu Matt Bishop'u konuk aldı.

Bishop, Alonso ve Dennis arasındaki ilişkinin pek de iyi olmadığı bir döneme denk geldiğini söyledi ve ilginç bir hikaye anlattı.

Bishop, "Ron inanılmaz derecede tertipliydi ve çalışanlarından da aynısını talep ederdi."

"Temizlikle ilgili bir 'şeyi' ya da takıntısı vardı. En nefret ettiği şeylerden birisi, birinin çatal bıçak kullanmadan sulu meyve yemesiydi."

"Eğer bir nektarin, şeftali ya da erik alırsanız, Ron onu bir tabağa koymanızı, keskin bir bıçak almanızı, meyveyi bir çatalla sabitlemenizi, bıçakla dikkatlice kesmenizi ve sonra küçük parçalar halinde çatalla ağzınıza götürmenizi isterdi."

"Fernando bir gün, o güne kadar gördüğüm en büyük ve en olgun şeftaliyle geldi. Dennis'in yanına oturdu ve dişlerini meyveye geçirdi, suyunun çenesinden aşağı akmasına izin verdi ve sakalında meyve parçacıkları bıraktı."

"Orada bulunanlar Ron'un bunu görmesinin ne kadar sinir bozucu olduğunu bilemezdi ama inanın bana Fernando biliyordu."

"Fernando harika bir yarış pilotudur ve tabii ki gerçek bir manipülatör." dedi.

(Soldan Sağa): Fernando Alonso (ESP) McLaren, Ron Dennis (GBR) McLaren Takım Müdürü ile birlikte. Formula 1 Dünya Şampiyonası, Rd 3, Bahreyn Grand Prix'si, Hazırlıklar, Bahreyn Uluslararası Pisti, Bahreyn, 12 Nisan 2007 Perşembe. DIGITAL IMAGE

Fotoğraf: Sutton Images

(Soldan Sağa): Fernando Alonso (ESP) McLaren, Ron Dennis (GBR) McLaren Takım Müdürü ile birlikte. Formula 1 Dünya Şampiyonası, Rd 3, Bahreyn Grand Prix'si, Hazırlıklar, Bahreyn Uluslararası Pisti, Bahreyn, 12 Nisan 2007 Perşembe. DIGITAL IMAGE

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