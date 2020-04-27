Alonso, Renault'ya gitmeden önce Ferrari ile görüşmüş

Fernando Alonso, Formula 1 kariyerine 2001 yılında Minardi ile başladı ve ardından Renault'nun test sürücüsü oldu. 2003'te de de Fransız üreticinin tam zamanlı yarış pilotu haline geldi.

Alonso, Minardi'de yarışmadan önce Ferrari'den teklif aldığını ve buna göre kariyerine Prost GP'de başlaması gerekeceğini ancak teklifi beğenmediği için bunu geri çevirdiğini söyledi.

"Doğrusu Ferrari'nin teklifi pek de sağlam değildi. Ferrari motoruna sahip bir Prost ile yarışma fırsatım vardı. Yani bugün Sauber veya Toro Rosso ile yarışmak gibiydi. Ferrari ile ilgisi yoktu. Prost sadece bir Ferrari motoruna sahipti ve teklif, orada yarışmamdı, sonrasında Ferrari'nin bir test pilotu olabilir ya da olamayabilirdim. Hatta F3000'e bile dönebilirdim. Bana hiçbir şeyin garantisini vermediler."

"Renault bana daha iyi bir teklifle geldi. Bana bir yıl Minardi'de yarışma fırsatı sundular ve sonrasında Renault'ya geçmek için de bir yıl test pilotluğu yaptım."

"Renault ile iki şampiyonluk kazandım ve bu durumdan şikayet edemem. Bu benim için faydalıydı."

Alonso çeşitli konulara da değindi.

"İlk yarışımı pek hatırlamıyorum. Aslına bakarsak onu neredeyse hiç hatırlamıyorum. Ama orada olabilmek çok büyük bir ayrıcalıktı. İlk yarış her zaman heyecan vericidir. Bütün hafta Avustralya'daydım. Pazar günkü yarışı sabırsızlıkla bekliyordum. Çünkü pazartesi günü Formula 1'de yarıştığımı söyleyebilecektim, bu yüzden harika bir duyguydu."

"O dönem pilotları tanımadığım söylendi ama ben kimseye bir şey söylemedim. Çok iyi tanımıyordum çünkü her zaman kartingdeydim, İspanya'daki Formula Nissan'da yarıştım. TV, Formula 1'i vermiyordu. Sadece aynı yarış hafta sonunda F3000'de yarıştığım zaman bir şeyleri bilebiliyordum. Herkes hakkındaki bilgim kısıtlıydı."

"Elbette tuhaf hissettim. Formula 1'i diğer kategorilere göre en farklı gösteren şeylerden birisi medyanın ilgisi. Sonrasında etkinlikler ve sponsorlar için yapmanız gereken şeyler. Kaskla ve kasksız fotoğraflarınız çıkıyor."

"İlk yarıştığım araç bir Minardi'ydi ve bunun çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Özellikle şasi iyiydi. Motor, bir yıl önceki Cosworth'tü. Çok iyi bir seviyede değildi. Ama ilk deneme için araç olağanüstüydü. Test ettiğim herhangi bir araçtan çok daha iyi fren yapıyordu. Çok daha iyi hızlanıyordu. Bence o zaman müthişti. Aynı zamanda takım kötü durumdaydı. O ilk yarıştan önce hiç çalışmadık. Yarışmaya başlamadan bir gün önce direksiyonu öğrendim. Her şey çok karmaşıktı."

"En heyecan verici yıllar 2004 ve 2005 yıllarıydı, çünkü araçlar daha güçlüydü. Bridgestone ve Michelin arasında lastik savaşı vardı. Lastikler bizi birkaç saniye daha hızlı götürüyordu. Motorlar en az 900 beygirdi. Şimdiye kıyasla daha kötü bir aerodinamiyle bile, çok hızlı sürmeyi başardık. Bence bu araçların seviyesine çıkmak zor olacak."

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