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Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Renault'nun projesine inanmasaydım, geri dönmezdim"

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Alonso: "Renault'nun projesine inanmasaydım, geri dönmezdim"
Ekleyen:
, Editör

Fernando Alonso, Renault ile Formula 1'e dönmeyi kabul ettiğini, çünkü projeye olan inancının tam olduğunu belirtti.

2005 ve 2006 dünya şampiyonu Fernando Alonso, gelecek yıl Renault ile Formula 1'e geri dönecek.

İspanyol sürücü, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında çeşitli soruları yanıtladı.

Alonso, sözlerine Renault ile dönüşünü değerlendirerek başladı: "Bu yıl artık yarışmayacağım. Fakat birkaç F1 yarışına geleceğim. Renault ile birkaç tarih üzerinde görüştük. Belki  Imola'ya ve sonra da takımla çalışmak ve onlara yardım etmek için Abu Dabi'ye gidebilirim."

"Renault'nun başarılı bir geleceği olduğuna inanıyorum. Aksi takdirde geri dönmezdim. Ama tüm bunlar daha sonra olacak. Spa ve İtalya'da sonuç değişmeyecek. Durum önümüzdeki sezon da değişmeyecek. 2022'ye hazırlanmalarına yardım edeceğim ve bunun için PlayStation'da oynamaktansa araç üzerinde çalışmak daha iyidir. Önümüzdeki yıl bir geçiş yılı olacak, ancak 2022'de daha fazla fırsat olacak."

"İki yıllık bir aradan sonra Formula 1'e dönüyorum. Bu yıl evde dört ay geçirdim ve Indy500'den sonra, daha önce vakit bulamadığım şeyleri yapmam için dört ayım daha olacak."

Alonso, şu anda en iyi pilotların kim olduğu sorusuna, "Lewis Hamilton ve Max Verstappen. Lewis'in harika bir aracı var ve  bu sayede her yıl spora hakim oluyor. Şu anda Formula 1'de iki araç diğerlerinden çok daha üstün. Bu yüzden farklı görevlerim var. Takımın benden yapmamı beklediği şeyi yapmam gerekiyor." yanıtını verdi.

Sebastian Vettel'le ilgili görüşü sorulduğunda Alonso, "Sebastian şu anda kötü bir araca sahip ve zor bir durumun içerisinde. Daha öncesinde Ferrari her şeyi yaptı: şampiyonluklar için savaştılar ve hata yapmış olsalar bile, bir sonraki yarışta podyuma çıkarak ya da kazanarak yukarı tırmandılar. Son birkaç senede birkaç şansa sahiptiler, ancak Mercedes daha dominant olan taraftaydı. Ancak Ferrari'deki deneyimlerime bakarsam, bu takımda yarışmanın hiçbir şeyle kıyaslanamayacağını  söylemeliyim. Ferrari sürücüsü olmak harikadır ve eminim Vettel de bundan hoşlanıyor." yanıtını verdi.

En iyi takım arkadaşının kim olduğu sorusuna Alonso, "Bir kişiyi seçmek benim için zor. En iyi anılarım Fisichella ile yarıştığım döneme ait. O zamanlar Formula 1'de iki şampiyonluk kazandık ve harika bir zamanlardı. Pek çok marka, motorların sesi, farklı etkinlikler vardı. Ayrıca o dönem Formula 1'de pek çok parlak kişilik vardı. özellikle Juan-Pablo Montoya, Michael Schumacher, Ron Dennis, Flavio Briatore… Şimdi herkes aynı şeyi yapmak zorunda ve kendiniz olmanın bir yolu yok. Belirlenen sınırların ötesine geçerseniz, eleştiriye maruz kalıyorsunuz. Yani daha az sorunla karşılaşmak için uyum sağlamanız gerekiyor." cevabını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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