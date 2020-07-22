Alonso: "Renault'nun 2021'de yarış kazanamayacağını biliyorum"

Fernando Alonso, 2020 sezonunun ardından Renault ile Formula 1'e geri dönecek ve İspanyol pilotun nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Elbette Alonso'nun bulunacağı sıralarda Renault'nun durumu son derece önemli olacak. Şu anda Renault, şampiyonada altıncı sırada yer alıyor.

Marca gazetesine konuşan Alonso, 2021 yılında zaferler için yarışmayı beklemediğini söyledi.

2005 ve 2006 dünya şampiyonu, "Araçlar, gelecek yıl şimdiki gibi kalacak, bu yüzden Renault'nun pozisyonları hakkında bir fikrim zaten var ve takımın zaferler için savaşmayacağını biliyorum. "

"Ama diğer tarafta 2022'ye kadar gelişim kaydetme ve güçlü bir takım oluşturma fırsatımız da var. Bu, son derece ilginç bir mücadele olacak."

"Ne olursa olsun kaskımı takıp vizörü çektiğimde, hangi sıra için yarıştığımın bir önemi yok. Adeta son virajda şampiyonluk savaşı veriyormuş gibi bana bağlı olan her şeyi yapmaya çalışıyorum."

"Formula 1 yarışlarını izlemeye devam ediyorum ve Indy 500'ü sabırsızlıkla bekliyorum. Bu yılki odak noktam Indianapolis yarışı. Amerika'daki mevcut virüs durumu ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle işler şu anda hiç de kolay değil."

"Eylül ayında Formula 1'e odaklanacağım ve bir sonraki sezona hazırlanacağım. Daha önce söylediğim gibi bazı yarışlarda garajda olabilirim."

"Kariyerimin bir sonraki aşamasını sabırsızlıkla bekliyorum ve umarım başarılı olabilirim." dedi.