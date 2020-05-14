Alonso, Renault koltuğuna Vettel'den daha yakın

Fernando Alonso ve Sebastian Vettel, 2010 ve 2012 yıllarında birbirlerine karşı şampiyonluk savaşı verdiler ve şimdi her ikisi de aynı koltuk için adaylar.

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre her iki dünya şampiyonu da Renault'nun listesinde.

Daniel Ricciardo dün sabah itibariyle kendileriyle devam etmeyeceğini Renault'ya bildirdi ve son yılların aksine Alonso bu kez koltuk için ana aday gibi görünüyor.

Takım patronu Cyril Abiteboul'ün not defterinde başka adaylar da var ancak Fransız şirket, Vettel ve Alonso gibi önemli bir isimle anlaşmaya öncelik veriyor.

Dün Fernando Alonso ve Renault arasında Twitter'da bazı paylaşımlar yapılmıştı. Bunlar ilk sinyallerdi.

Alonso'nun emekli olmasından sonra düzenli olarak geri dönüş söylentileri çıktı ancak bu kez iddiaların gerçekten bir temeli var.

Alonso geride kalan süreçte farklı seriler ve yarışlarda mücadele etti ama her zaman F1'e açık kapı bıraktı.

2005 ve 2006 dünya şampiyonu, kariyerinin son Formula 1 hamlesiyle ilgileniyor gibi görünüyor ve bu kez kendisiyle temasa geçen Renault'ya, teklifleriyle ilgilendiğini belirtti.

Şimdi İspanyol pilot için, Renault'nun uzun vadeli garantiler vermesi çok önemli. Çünkü Renault'nun F1 programının geleceğiyle ilgili bazı soru işaretleri bulunuyor.

Abiteboul'ün Renault'nun geleceği konusunda Alonso'ya bazı garantiler vermesi gerekiyor.

Ayrıca Ferrari'den ayrılan Vettel de Renault'nun listesinde. Bu, Vettel için tek somut alternatif olacak ve her şey, Vettel'in devam edip etmeme arzusuna bağlı.

Alman pilotun 2021'de herhangi bir yerde yarışmayarak kendisini dinleme ve ailesiyle vakit geçirme ihtimali hiç de düşük değil.

Ancak henüz 32 yaşında olan Alman pilotun F1'e olan tutkusu da devam ediyor.

Şu noktada Vettel'i sarı-siyah tulumda hayal etmek oldukça zor. Ancak iki tarafın da ihtiyaçlarının örtüşmesi gerekiyor.

Bazı kaynaklara göre Alonso'nun pozisyonu öncelikli olacak.

Yine de Renault-Alonso/Vettel kararının kısa sürede alınması beklenmiyor. Eğer Vettel, Renault ile anlaşamazsa bir yıllığına emekli olacak.