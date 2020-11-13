Alonso, Renault ile Yas Marina'da test yapacak

Fernando Alonso, gelecek yıl Formula 1'e Renault ile geri dönecek ve hazırlıklarına hız vermiş durumda.

İspanyol pilot daha önce Barcelona'da 2020 aracını test etti ve ardından geçtiğimiz hafta Bahreyn'de 2018 aracıyla özel bir test yaptı.

Şimdi İspanyol pilotun 15-16 Kasım tarihlerinde Abu Dhabi'de iki günlük özel test yapacağı açıklandı.

Ayrıca takımın genç sürücüsü Guanyu Zhou da 17 Kasım'da F1 aracının direksiyonuna geçecek.

Hem Alonso hem de Zhou, 2018 Renault R.S.18'i sürecekler.