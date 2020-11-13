Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
FP1 devam ediyor . . .
Canlı takip et
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Alonso, Renault ile Yas Marina'da test yapacak

paylaşım
yorumlar
Alonso, Renault ile Yas Marina'da test yapacak
Ekleyen:
, Editör

Fernando Alonso, Renault ile Kasım ayında bir başka test daha yapacağını açıkladı.

Fernando Alonso, gelecek yıl Formula 1'e Renault ile geri dönecek ve hazırlıklarına hız vermiş durumda.

İspanyol pilot daha önce Barcelona'da 2020 aracını test etti ve ardından geçtiğimiz hafta Bahreyn'de 2018 aracıyla özel bir test yaptı.

Şimdi İspanyol pilotun 15-16 Kasım tarihlerinde Abu Dhabi'de iki günlük özel test yapacağı açıklandı.

Ayrıca takımın genç sürücüsü Guanyu Zhou da 17 Kasım'da F1 aracının direksiyonuna geçecek.

Hem Alonso hem de Zhou, 2018 Renault R.S.18'i sürecekler.

 
Verstappen, Red Bull'da yarıştığı için mutlu

Önceki haber

Verstappen, Red Bull'da yarıştığı için mutlu

Sonraki haber

Canlı Anlatım: Türkiye GP 1. antrenman seansı

Canlı Anlatım: Türkiye GP 1. antrenman seansı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

2020 Türkiye GP, S Sport'tan ücretsiz izlenebilecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Türkiye GP, S Sport'tan ücretsiz izlenebilecek

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar

Hamilton: "İstanbul Park'ta sürüş yapmak eğlenceli olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "İstanbul Park'ta sürüş yapmak eğlenceli olacak"

Verstappen, "Boyunluk takmaktansa boynumun düşmesini tercih ederim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, "Boyunluk takmaktansa boynumun düşmesini tercih ederim"

Türkiye GP: En son teknik güncellemeler
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Türkiye GP: En son teknik güncellemeler

13-15 Kasım Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

13-15 Kasım Yarış Programı

Son Haberler

2020 Türkiye GP kupası ortaya çıktı!
F1 Formula 1 / Son dakika

2020 Türkiye GP kupası ortaya çıktı!

Canlı Anlatım: Türkiye GP 1. antrenman seansı
F1 Formula 1 / Canlı anlatım

Canlı Anlatım: Türkiye GP 1. antrenman seansı

Alonso, Renault ile Yas Marina'da test yapacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, Renault ile Yas Marina'da test yapacak

Verstappen, Red Bull'da yarıştığı için mutlu
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Red Bull'da yarıştığı için mutlu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

2g
2
Formula 1

2020 Türkiye GP, S Sport'tan ücretsiz izlenebilecek

22g
3
Formula 1

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

8 ay
4
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar

6 Oca 2018
5
Formula 1

Hamilton: "İstanbul Park'ta sürüş yapmak eğlenceli olacak"

2s

Son Haberler

2020 Türkiye GP kupası ortaya çıktı!
F1

2020 Türkiye GP kupası ortaya çıktı!

Canlı Anlatım: Türkiye GP 1. antrenman seansı
F1

Canlı Anlatım: Türkiye GP 1. antrenman seansı

Alonso, Renault ile Yas Marina'da test yapacak
F1

Alonso, Renault ile Yas Marina'da test yapacak

Verstappen, Red Bull'da yarıştığı için mutlu
F1

Verstappen, Red Bull'da yarıştığı için mutlu

Video: Red Bull'un İstanbul'daki reklam çekimi
F1

Video: Red Bull'un İstanbul'daki reklam çekimi

Son Videolar

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler 05:40
Formula 1
11 Kas 2020

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1
1 Kas 2020

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1
30 Eki 2020

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler 06:56
Formula 1
30 Eki 2020

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar 05:33
Formula 1
29 Eki 2020

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.