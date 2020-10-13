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Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Renault ile ilk test, yeni bir başlangıç"

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Alonso: "Renault ile ilk test, yeni bir başlangıç"
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Fernando Alonso, bugün Barcelona'da Renault'nun 2020 F1 aracıyla yapacağı testin, kendisi için yeni bir başlangıç olacağını söyledi.

Alonso, bugün film çekimi kapsamında 2002 Renault F1 aracıyla 100 km test yapacak. Alonso böylece, 20 yıl önce Formula 1'de ilk gerçek testini gerçekleştirdiği takımla, aynı pistte Formula 1'e dönüş hazırlıklarına başlayacak.

Alonso, Aralık 2000'de Giancarlo Fisichella ile birlikte iki gün boyunca Benetton-Playlife B200 aracını test etmişti. O dönemde Enstone ekibi, Benetton'du.

Ancak Alonso'nun ilk F1 testi Benetton'la değil, 1999'da Jerez'de ile Minardi ile olmuştu. Ancak o test kısa sürmüştü.

Alonso en son, 2019 Nisan ayında Bahreyn'de McLaren F1 aracını test etmişti.

 

Alonso, "İki senedir F1 aracı sürmememin ardından harika bir his olacak."

"Gerçekten sabırsızlanıyorum. Yeni bir başlangıç gibi olacak. Aracın hızı, fren performansı, viraj hızı gibi şeyler karşısında şaşıracağım. Bir kez daha birçok şey beni şaşırtacak. Bunun için sabırsızlanıyorum."

"Tekrar Barcelona'da olmak çok özel. 2000'de Benetton ile Barcelona'da yaptığım ilk testi hatırlıyorum. 20 yıl sonra aynı pistte yine ilk testimi yapacağım. Renault markası ile son test fırsatlarından birisi olacak çünkü gelecek sene isim değişecek. Kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Çok heyecanlıyım." 

"Bu teste hazırlanmak kolay değildi. COVID nedeniyle hazırlıklar normal değildi. Simülatörde çok fazla çalışamadım ancak yine de hazırım."

"Sadece 100 km olacak yani film günü. Bu yüzden atabileceğimiz turlardan maksimumu almaya çalışacağız. Bazı görüntüler çekilecek. Bu turlarda çok şey öğreneceğimden ve keşfedeceğimden eminim. Çok açık bir şekilde yaklaşıp her bir kilometreden ders çıkarmaya çalışacağım." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Fernando Alonso
Takımlar Renault F1 Team
Editör Abdullah Çelik

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