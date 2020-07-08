Alonso: "Renault ile ilk görüşmemizi 2019 Abu Dhabi'de yaptık"

Renault, çarşamba günü yaptığı açıklamada Fernando Alonso anlaştığını ve İspanyol pilotun 2021 yılında F1'e geri döneceğini açıkladı.

İki kez dünya şampiyonu Alonso, Renault ile görüşmeye geçen yılki Abu Dabi Grand Prix'sinde başladığını söyledi.

Alonso, "Görüşmeler uzun sürdü. İlk toplantı geçen yıl Abu Dabi Grand Prix'sinde yapıldı. Bu yarışa geldim ve bu olasılığı tartışmak adına Renault ile görüştük. Toplantı her iki tarafı da etkiledi. Sonraki aylarda düzenli olarak iletişim kurmaya devam ettik ve sonunda Formula 1'e dönmeye karar verdiğimde, Renault benim için romantik bir seçim haline geldi."

"Bunca yıl birbirimizle olan bağımızı kaybetmedik. Örneğin karting akademim, Renault'nun İspanya ayağı tarafından destekleniyor. İletişim kurmaya devam ettik ve sözleşmenin imzalanması doğru karardı." dedi.

Alonso, bu yıl bazı yarışlarda Renault garajında yer alacağını ancak R.S.20 ile herhangi bir test yapmayı beklemediğini belirtti.

“Henüz herhangi bir plan yapılmadı, çünkü şimdi asıl önceliğim Indy 500'e katılmak ve takımların sezonla ilgili yoğun bir takvimi var. Eylül ayında fabrikayı ziyaret etmeyi, ekiple buluşmayı ve hazırlıklara başlamayı planlıyorum."

"Bu yıl Formula 1 aracını kullanacağımı sanmıyorum. Takımın çalışmalarını ve hafta sonuna olan yaklaşımlarını görmek için bazı yarışlara geleceğim."

"Belki bu sene, çocuklara yardım etmek için Enstone'da simülatör çalışmaları yapabilirim. Ayrıca bu, hızlanmama da yardımcı olacak."