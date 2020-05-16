Auto Hebdo'ya göre Alonso-Renault arasında "ön sözleşme" imzalanmış olabilir

Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in İtalyan ekipten ayrılacağını açıklamasıyla pilot pazarı bir anda karıştı.

McLaren pilotu Carlos Sainz, 2021 sezonu için Ferrari ile anlaşma imzalarken, İspanyol pilottan boşalan koltuğa da Renault pilotu Daniel Ricciardo'nun geleceği açıklandı.

Şimdi 2022 ve sonrası için büyük yatırımlar yapan Renault'nun bir koltuğu boşalmış durumda ve koltuk için ana aday Fernando Alonso.

Fransız Auto Hebdo, pek çok kaynağıyla konuyu araştırdıklarını ve hepsinin Alonso-Renault görüşmelerini doğruladığını iddia etti.

Aynı haberde Alonso-Renault arasında bir ön sözleşme imzalanmış bile olabileceğine yer verildi.

Renault patronu Cyril Abiteboul, Alonso ile yarışmanın getirdiği risklerin farkında olsa da, uzun vadede sporda kalabilmek ve yatırımcıların desteğini alabilmek için Alonso ile anlaşmaya çalışıyor. Çünkü Alonso, tarihte Renault ile şampiyonluk kazanan ilk ve tek sürücü.

Bunun pazarlama anlamında oldukça büyük bir değeri de olacak.

Alman gazeteci Ralf Bach da Alonso'nun Enstone'daki yarış koltuğu için favori olduğunu iddia etti.

Ancak F1'den podyumlar ya da yarışlar kazanamadığı için ayrılan Alonso'yu F1'e dönüş için ikna eden şeyin ne olduğu ya da Renault'nun kendisini nasıl ikna ettiği henüz bilinmiyor.