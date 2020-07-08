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Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Renault bana en üst seviyeye dönme şansı veriyor"

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Alonso: "Renault bana en üst seviyeye dönme şansı veriyor"
Ekleyen:
, Editör
8 Tem 2020 11:37

Fernando Alonso, Renault'nun 2022'de “en üst seviyeye geri dönmesi" için güvenilir bir plana sahip olduğunu söyledi.

Renault Çarşamba günü yaptığı açıklamada, iki kez F1 dünya şampiyonu Alonso'nun 2021'de takıma geri döneceğini doğruladı.

Alonso, 2005 ve 2006 yıllarında Renault ile iki dünya şampiyonluğu kazandı ve son olarak 2009 yılında Fransız üreticiyle yarıştı.

2018 sonunda McLaren'dan ayrılmasından bu yana Alonso'nun F1'e döneceği sık sık konuşulmuştu ve Alonso hedefinin ön bölümde yarışabilecek bir takımla F1'e dönmek olduğunu söylüyordu.

İspanyol pilot, Renault'nun sunduğu planının gelecek için kendisini ikna ettiğini ve bu yüzden Fransız üreticiyle son kez F1'e döneceğini duyurdu.

Alonso, "Renault benim ailem, Formula 1'deki iki dünya şampiyonluğumla beraber en sevdiğim anılarım burada ancak artık ileriye bakıyorum."

"Duygulara boğulmuş durumdayım. Bana Formula 1'de ilk kez yarışma fırsatı veren ve şimdi de bana en üst seviyeye dönme fırsatı veren takıma geri döndüğüm için gurur duyuyorum."

"İlkelerim ve hırslarım takımın projesiyle aynı doğrultuda. Bu kış kaydettikleri ilerleme, 2022 sezonu hedeflerine güven katıyor ve tüm yarış deneyimimi, mühendislerden mekanikerlere ve onlardan  takım arkadaşlarıma kadar herkesle paylaşacağım."

“Takım podyuma geri dönmek istiyor ve bunun için gerekli araçlara sahipler. Tıpkı benim gibi." dedi.

Renault, 2016 yılında Formula 1'e dönmesinden bu yana hiç podyum almayı başaramadı. Alonso ise F1'deki son podyumunu 2014 Macaristan Grand Prix'sinde aldı.

Öte yandan Alonso'nun dönüşü F1'in CEO'su Chase Carey'i de mutlu etti.

“İki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun gelecek yıl Renault ile Formula 1'e dönecek olması müthiş bir haber. O, inanılmaz bir yetenek ve onu 2021'de tekrar gridde görmek için sabırsızlanıyoruz."

 
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Editör Kemal Şengül

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