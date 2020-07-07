"Alonso, Renault anlaşmasıyla yıllık 10 ila 12 milyon euro kazanacak"

Haftalardır Renault'nun Daniel Ricciardo'nun yerine kimi getireceğiyle ilgili spekülasyonlar bulunuyor.

Dün çıkan haberlerde Fransız üreticinin 2021'de yarışacağı ismi çarşamba günü resmi olarak açıklayacağına yer verilmişti.

Bu ismin kim olacağına dair henüz net bir şey bulunmuyor ancak Fernando Alonso olma ihtimali çok yüksek. Çünkü hem Alonso hem de Renault, 2021 için çok sayıda söylenti bulunsa da asla bu iddiaları reddetmediler. Aksine Alonso'ya yakın kaynaklar, İspanyol pilotun Renault ile F1'e dönmek istediğini söylüyorlar.

Son olarak İspanyol Marca gazetesi, Alonso'nun F1'e dönmek istediğini ve Renault yaptığı anlaşma kapsamında yıllık 10 ila 12 milyon euro kazanacağını yazdı. Bu rakam bonuslarla birlikte daha da artabilir.

Ricciardo'nun ayrılığı sonrası projeye liderlik edebilecek yıldız bir isim bulma baskısı altında olan Cyril Abiteboul, büyük isimlerle görüştüğünü söylemişti.

Ancak mevcut piyasaya bakıldığında Alonso dışında birinin Renault'ya gitmesi zor görünüyor.

Alonso geçtiğimiz aylarda verdiği demeçte, 2021'de ne yapacağına karar verdiğini ve yaz aylarında açıklayacağını açıklamıştı.

İspanyol sürücü şimdi Ağustos ayı sonundaki Indy 500'e odaklanmış durumda. Bu yarışı geride bırakmasının ardından Fransız üreticiye konsantre olması bekleniyor.

39 yaşındaki pilot son günlerde yoğun şekilde antrenman yaptığı anlara dair fotoğraflar paylaşıyordu.