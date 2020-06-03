"Alonso-Renault anlaşmasını sadece Vettel bozabilir"

Renault takım patronu Cyril Abiteboul, geçtiğimiz günlerde Fernando Alonso ile ilgilendiklerini ve İspanyol pilotun da seçenekler arasında yer aldığını doğruladı.

Bu açıklama, haftalardır devam eden spekülasyonlar için bir doğrulama niteliği taşıyordu.

F1-Insider.com'daki son haberlere göre ise Alonso-Renault anlaşması neredeyse kesin gibi. Habere göre Alonso, 2021 yılında Renault ile Formula 1'e dönebilmek için yoğun görüşmelerde bulunuyor.

İspanyol pilot, Renault'nun F1'de kalacağına dair garanti istiyordu ve geçen hafta bu konu hakkında yapılan duyuru, taraflar arasındaki anlaşma için atılan bir başka önemli adımdı.

Renault, yeni bütçe sınırıyla birlikte F1'de önemli adımlar atmak istiyor ve habere göre Alonso, bu konuda önemli bir rol oynayabilir.

Alonso'nun 2021 ve 2022'de takımın yarış pilotu olacağı, sonrasında ise yöneticilik görevine geçebileceği iddia edildi.

F1-Insider.com'un kaynaklarına göre Liberty Media da Alonso-Renault anlaşmasını destekliyor.

Haberde, henüz resmi imzalar atılmasa bile olası bir anlaşmayı sadece Sebastian Vettel'in bozabileceğine yer verildi.