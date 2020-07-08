Alonso-Renault anlaşmasında kilit isim Briatore olmuş

Renault'nun Fernando Alonso ile resmi sözleşme imzaladığı haberi, motor sporları dünyasında büyük yankı uyandırdı ve artık resmi açıklama bekleniyor.

Anlaşmanın bugün öğleden sonra resmileşmesi beklenirken, görüşmelerle ilgili bazı detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

İspanyol kaynaklar, açıklaman bugün öğleden sonra bir basın toplantısı yoluyla duyurulacağını iddia ediyorlar.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'a göre Alonso'nun Renault ile yaptığı anlaşma, şirketin Milano doğumlu CEO'su Luca de Meo tarafından onaylandı.

Anlaşmanın 2021 ve 2022 için geçerli olması, 2023 için de bir opsiyon bulunması bekleniyor.

Öte yandan Corriere della Sera'dan Giorgio Terruzzi'nin haberine göre Alonso-Renault arasındaki görüşmelerdeki kilit isim Flavio Briatore oldu.

Terruzzi'ye göre Alonso ile Renault'da iki şampiyonluk alan Briatore, Renault CEO'su Luca de Meo'nun onayını alan anlaşmanın önemli aşamalarını yönetti.

Bu da tarafların orta yolu bulması adına son derece kritikti.

İspanyol pilotun yeni anlaşmayla 10-12 milyon euro kazanacağı tahmin ediliyor.