Alonso-Renault anlaşması sonrası Vettel, 2021'de hangi takıma gidebilir?

Ferrari, Mayıs ayında yaptığı açıklama ile Michael Schumacher'in başarılarını tekrarlama umuduyla takıma getirilen Sebastian Vettel'in 2020 sezonunun ardından takımdan ayrılacağını duyurdu.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Vettel'in her zaman Ferrari için "ilk tercihi” olduğunu açıkladı, ancak koronavirüs pandemisi sonrası diğer seçeneklere odaklanmaya başladıklarını ve sonunda Carlos Sainz ile anlaştıklarını belirtti.

Ancak Vettel, Binotto'nun yorumlarını reddetti ve 2021 için asla Ferrari'den teklif almadığını dile getirdi.

Vettel ve Ferrari, 2014'te başlayan V6 turbo motorlar döneminde Mercedes'in sahip olduğu baskınlığı sona erdirmeye çalıştılar ancak bir türlü sonunu getiremediler.

Ferrari, son birkaç yıldır Mercedes'in ana rakibi olsa da, İtalyan takım bir türlü şampiyonluk ipini göğüsleyemedi ve son üç yılın tamamında ikinci oldu. Ayrıca şampiyonluk mücadelesini son yarışa dahi taşıyamadılar.

Aynı dönemde Vettel, sık sık kişisel hataları nedeniyle eleştirildi ve geçen yıl Ferrari'ye katılan Charles Leclerc'in güçlü performansın gölgesinde kaldı.

Hangi takımlarda boşluk var?

Vettel'in ayrılığı, tüm büyük takımların 2021 için sağlam sözleşmelere sahip olduğu veya mevcut pilotlarıyla yeni sözleşme imzalamaları beklenen bir dönemde geliyor.

Her iki Mercedes koltuğu da 2021 için boş, ancak Daimler CEO'su Ola Kallenius Avusturya'da yaptığı açıklamada hem Lewis Hamilton hem de Valtteri Bottas'la devam edeceklerini ima ettiği bir açıklamada bulundu.

Red Bull, gelecek yıl için Max Verstappen'i takımda tutacak olsa da takım arkadaşının kim olacağı belirsiz. Ancak Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, bu yılın başlarında Red Bull'un Verstappen'in yanında Vettel'i yarıştırmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

McLaren, ve bugün itibariyle Renault, 2020 için pilotlarını doğrulayan diğer takımlar oldukları için, Vettel'in rekabetçi bir koltuğa sahip olma ihtimali giderek azalıyor. Çünkü seçenekler tükeniyor.

Vettel, eski takım arkadaşı Raikkonen'i takip edip, orta grupta bir takıma geçebilir. Ama hem ücretinde ciddi bir kesinti yapmak zorunda kalacak hem de zorlu bir mücadeleye atılacak.

Orta grupta Haas ve Alfa Romeo henüz 2021 sürücülerini duyurmadılar, buna ek olarak Williams'ta da bir boş koltuk bulunmakta. George Russell'ın 2021 için Williams'la sözleşmesi bulunuyor. Çünkü İngiliz pilot, takıma katılırken üç yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

Red Bull'un genç takımı AlphaTauri'de de iki boş koltuk var. Ancak İtalyan ekip her zaman genç sürücülerle yarıştı ve bu tutumda bir değişiklik olması mümkün görünmüyor.

Griddeki boş/dolu koltuk sayıları:

Mercedes - İki koltuk boş

Ferrari - Boş koltuk yok

Red Bull - Bir koltuk boş

McLaren - Boş koltuk yok

Renault - Boş koltuk yok

Aston Martin/Racing Point - Boş koltuk yok

AlphaTauri - İki koltuk boş

Alfa Romeo - İki koltuk boş

Haas - İki koltuk boş

Williams - Bir koltuk boş

Hangi sürücülerin sözleşmesi sona eriyor?

Daha önce de belirtildiği gibi, Hamilton ve Bottas'ın sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Alex Albon’un Red Bull ile yaptığı tek yıllık anlaşma da bu yıl sonunda bitiyor.

AlphaTauri henüz Daniil Kvyat veya Pierre Gasly ile yeni sözleşme imzalamadı ve takımın kararı bir dizi faktöre bağlı olacak.

Red Bull, ana takımda Albon'un nasıl performans gösterdiğini dikkatle inceleyecek. Ancak arkadan gelen Juri Vips, Yuki Tsunoda ve Jehan Daruvala'nın Formula 2 ve Super Formula'da nasıl performans gösterdiğini değerlendirmeye de devam edecek.

Alfa Romeo'da hem Kimi Raikkonen hem de Antonio Giovinazzi'nin gelecek sezon için sözleşmeleri bulunmuyor. Nicholas Latifi'nin Williams ile yaptığı anlaşma da tek yıllık.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek sürücüler:

Mercedes - Lewis Hamilton, Valtteri Bottas

Ferrari - Yok

Red Bull - Alex Albon

McLaren - Yok

Renault - Yok

Aston Martin/Racing Point - Yok

AlphaTauri - Daniil Kvyat, Pierre Gasly

Alfa Romeo - Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi

Haas - Kevin Magnussen, Romain Grosjean

Williams - Nicholas Latifi

Vettel, Formula 1'de yer bulamazsa ne yapacak?

Vettel, önemli koltuk sayısının azalmasıyla birlikte 2021'de Formula 1'den ayrılma yolunu seçebilir.

Alman pilot, tamamen emekli olabilir veya 2021'i kenarda getirip 2022 yılında daha iyi bir araçla Formula 1'e geri dönüş yapabilir.

Vettel, ayrıca Alonso'nun ayak izlerini de takip edebilir.

İspanyol pilot, Toyota ile 2018/19 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nı kazandı ve iki kez de Le Mans 24 Saat'te zafere ulaştı. WEC, gelecek yıl yeni bir LM Hypercar sınıfına sahip olacak ve bu da seriyi Alman pilot için daha çekici hale getirecek.

Vettel, şimdiye kadar hakkında yorum yapmamış olsa da, Alonso'nun şimdiye kadar iki kez katıldığı Indy 500'ü veya IndyCar'ı da deneyebilir.

Vettel için bir diğer potansiyel seçenek ise DTM olacak.