Alonso-Renault anlaşması gelecek hafta açıklanabilir

Fernando Alonso ve Renault arasında bazı görüşmeler olduğu zaten biliniyordu. Ancak anlaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda belirsizlikler vardı. Çünkü Valtteri Bottas ve Sebastian Vettel gibi isimler de 2021 için kontratsız durumdalar.

Bugün Cadena Ser, Fernando Alonso ve Renault arasındaki anlaşmanın gerçekleştiğini ve resmi açıklamanın önümüzdeki hafta yapılacağını duyurdu.

Jose Antonio Ponseti'nin haberine göre Renault, Daniel Ricciardo'nun sezon bitmeden takımdan ayrılmasını istiyor.

Böylelikle Alonso, mümkün olan en kısa sürede araca dönmüş olacak.

Ricciardo gelecek yıl için McLaren ile zaten sözleşme imzaladı ve bu, Alonso'nun gride dönüşünü hızlandıracak gibi görünüyor.

Böyle bir hamle aynı zamanda bir domino taşı etkisi de yaratabilir. Sezon sonunda Ferrari'den ayrılacağı kesinleşen Sebastian Vettel, bugün İtalyan ekibin açıklamalarının aksine gelecek yıl için herhangi bir teklif almadığını söylemişti.

Bu, Vettel'in sezon bitmeden takımdan ayrılabileceği anlamına gelebilir.

Gelecek yıl için Ferrari ile anlaşan Sainz da sezon bitmeden Ferrari'ye ve zaten Alonso'nun gelişiyle takımdan ayrılmak zorunda kalacak Ricciardo da sezon bitmeden McLaren'a geçebilir.

Ancak bunlar, duyurudan sonraki süreçler olacak gibi görünüyor.

Alonso'dan bu yıl döneceği haberlerine yalanlama geldi

Öte yandan Fernando Alonso, akşam üzeri attığı bir tweetle bu yıl Indy 500'e odaklandığını belirtti ve bu yıl için F1'e döneceği iddialarını yalanladı.

İspanyol pilot, gelecek yıl ne yapacağına karar verdiğini ve bunu yaz aylarında açıklayacağını da duyurdu.