Alonso: "Red Bull ve Mercedes'in listesinde olmalıyım"

2024 Formula 1 sezonu geçtiğimiz hafta sonu Bahreyn Grand Prix'si ile başladı ve dinlenmeye vakit bulamadan bu hafta sonu Suudi Arabistan Grand Prix'si ile devam ediyor

Aston Martin, 2023'te gösterdiği harika performansın ardından sezonun başında çok şey beklenen takımlardan birisiydi. Ancak Alonso'nun yarışı ancak dokuzuncu sırada tamamlayabilmesi ve AMR24'ün hızının yarışta beklendiği gibi olmaması hayal kırıklığı yarattı.

Marca tarafından yayınlanan habere göre Alonso, "Geçen yıla göre biraz daha düşük bir pozisyonda başladık, ancak ikinci olmak için daha fazla umudumuz var"

"Açıkçası geçen yıldan farklı çünkü geçen podyumla çok güçlü başlamıştık."

"Şimdi Cidde'ye geldik ve geçen yıl burada çok güçlüydük, bu yüzden yarışa adapte olmaya çalışacağız." dedi.

Alonso'nun adı son dönemde hem Mercedes hem de Red Bull koltuklarıyla ciddi şekilde anılıyor.

Max-Mercedes söylentileri hakkında Alonso, "Dışarıdan yorum yapmak zor, açıkçası ben de bazı söylentiler okudum."

"Ancak son iki ya da üç ayda o kadar çok söylenti çıktı ki hepsine inanmak zor. Yani bu daha çok Max'e sorulmalı." dedi.

Ancak adının Red Bull ve Mercedes anılmasıyla ilgili Alonso, bunun iyi bir haber olduğunu itiraf etmekten çekinmedi.

İspanyol pilot, "Listede olduğumu düşünüyorum çünkü şu anda herhangi bir sözleşmem yok."

"Dolayısıyla bu listelerde olmak diğer serilerin listesinde olmaktan ya da emekli olmaktan daha iyi."

"Ancak gelecekle ilgili kararımı önümüzdeki birkaç hafta ya da birkaç yarış içinde vereceğim."

"Her şeyden önce kendimle konuşmam, bir karar vermem gerekiyor. Açıkçası, F1'e %100 hazır olmak için hayattaki diğer her şeyi feda etmem mi gerekiyor? Karar bununla ilgili olacak." dedi.

Bir yıllığına Mercedes'e gitmeyi kabul edip etmeyeceği sorusuna Alonso, "Bilmiyorum. Her şeyden önce, yarışmaya devam etmek isteyip istemediğimi görmem gerekiyor."

"Eğer sadece bir sözleşme yenilemeyi ve sadece Formula 1 pilotu olmayı istesem, dünyayı dolaşır, havalı hissederim. Fakat ben o tip bir insan değilim, eğer söz veriyorsam bunun nedeni yarış kazanma ihtimalimin olduğuna gerçekten inanmamdır."

"Simülatörde olmak istiyorum, mühendislerle birlikte olmak istiyorum, %100'ümü vereceğimden emin olduğum bir organizasyona %100'ümü vermek istiyorum. Aksi takdirde, söz vermem."

"Ne kadar süreyle, kiminle çalışacağımı bilmiyorum. Dolayısıyla pek çok soru işareti var. Fakat bu işin ikinci aşaması. Geleceğin ilk aşaması kendi kişisel kararımla olmak zorunda." cevabını verdi.