Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Suudi Arabistan GP

Alonso: "Red Bull ve Mercedes'in listesinde olmalıyım"

Sözleşmesi sona eren pilotlardan biri olan Fernando Alonso, Red Bull ve Mercedes'in "listesinde" olduğunu düşünüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı

Zak Mauger / Motorsport Images

2024 Formula 1 sezonu geçtiğimiz hafta sonu Bahreyn Grand Prix'si ile başladı ve dinlenmeye vakit bulamadan bu hafta sonu Suudi Arabistan Grand Prix'si ile devam ediyor

Aston Martin, 2023'te gösterdiği harika performansın ardından sezonun başında çok şey beklenen takımlardan birisiydi. Ancak Alonso'nun yarışı ancak dokuzuncu sırada tamamlayabilmesi ve AMR24'ün hızının yarışta beklendiği gibi olmaması hayal kırıklığı yarattı.

Marca tarafından yayınlanan habere göre Alonso, "Geçen yıla göre biraz daha düşük bir pozisyonda başladık, ancak ikinci olmak için daha fazla umudumuz var"

"Açıkçası geçen yıldan farklı çünkü geçen podyumla çok güçlü başlamıştık."

"Şimdi Cidde'ye geldik ve geçen yıl burada çok güçlüydük, bu yüzden yarışa adapte olmaya çalışacağız." dedi.

Alonso'nun adı son dönemde hem Mercedes hem de Red Bull koltuklarıyla ciddi şekilde anılıyor.

Max-Mercedes söylentileri hakkında Alonso, "Dışarıdan yorum yapmak zor, açıkçası ben de bazı söylentiler okudum."

"Ancak son iki ya da üç ayda o kadar çok söylenti çıktı ki hepsine inanmak zor. Yani bu daha çok Max'e sorulmalı." dedi.

Ancak adının Red Bull ve Mercedes anılmasıyla ilgili Alonso, bunun iyi bir haber olduğunu itiraf etmekten çekinmedi.

İspanyol pilot, "Listede olduğumu düşünüyorum çünkü şu anda herhangi bir sözleşmem yok."

"Dolayısıyla bu listelerde olmak diğer serilerin listesinde olmaktan ya da emekli olmaktan daha iyi."

"Ancak gelecekle ilgili kararımı önümüzdeki birkaç hafta ya da birkaç yarış içinde vereceğim."

"Her şeyden önce kendimle konuşmam, bir karar vermem gerekiyor. Açıkçası, F1'e %100 hazır olmak için hayattaki diğer her şeyi feda etmem mi gerekiyor? Karar bununla ilgili olacak." dedi.

Bir yıllığına Mercedes'e gitmeyi kabul edip etmeyeceği sorusuna Alonso, "Bilmiyorum. Her şeyden önce, yarışmaya devam etmek isteyip istemediğimi görmem gerekiyor."

"Eğer sadece bir sözleşme yenilemeyi ve sadece Formula 1 pilotu olmayı istesem, dünyayı dolaşır, havalı hissederim. Fakat ben o tip bir insan değilim, eğer söz veriyorsam bunun nedeni yarış kazanma ihtimalimin olduğuna gerçekten inanmamdır."

"Simülatörde olmak istiyorum, mühendislerle birlikte olmak istiyorum, %100'ümü vereceğimden emin olduğum bir organizasyona %100'ümü vermek istiyorum. Aksi takdirde, söz vermem."

"Ne kadar süreyle, kiminle çalışacağımı bilmiyorum. Dolayısıyla pek çok soru işareti var. Fakat bu işin ikinci aşaması. Geleceğin ilk aşaması kendi kişisel kararımla olmak zorunda." cevabını verdi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Stefano Domenicali, CEO, Formula One Group

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Williams, direksiyon arızasına geçici bir çözüm getirdi
Sonraki haber Gasly, "Takımda olumlu değişiklikler görüyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "Red Bull'da mutluyum ama hiçbir şeye %100 hayır demiyorum"

Verstappen: "Red Bull'da mutluyum ama hiçbir şeye %100 hayır demiyorum"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Verstappen: "Red Bull'da mutluyum ama hiçbir şeye %100 hayır demiyorum" Verstappen: "Red Bull'da mutluyum ama hiçbir şeye %100 hayır demiyorum"
Leclerc: "2023'ten daha iyi durumdayız fakat Max hâlâ önde"

Leclerc: "2023'ten daha iyi durumdayız fakat Max hâlâ önde"

Formula 1
Leclerc: "2023'ten daha iyi durumdayız fakat Max hâlâ önde" Leclerc: "2023'ten daha iyi durumdayız fakat Max hâlâ önde"
Williams, direksiyon arızasına geçici bir çözüm getirdi

Williams, direksiyon arızasına geçici bir çözüm getirdi

Formula 1
Williams, direksiyon arızasına geçici bir çözüm getirdi Williams, direksiyon arızasına geçici bir çözüm getirdi

Son Haberler

Famin: "Alpine'in performansı kabul edilemez"

Famin: "Alpine'in performansı kabul edilemez"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Famin: "Alpine'in performansı kabul edilemez" Famin: "Alpine'in performansı kabul edilemez"
Tsunoda: "Zor anlarda kendimi kontrol etmeyi öğrenmem gerekiyor"

Tsunoda: "Zor anlarda kendimi kontrol etmeyi öğrenmem gerekiyor"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Tsunoda: "Zor anlarda kendimi kontrol etmeyi öğrenmem gerekiyor" Tsunoda: "Zor anlarda kendimi kontrol etmeyi öğrenmem gerekiyor"
Mercedes, aşırı ısınma sorunundaki "gizemi" çözmeye çalışıyor

Mercedes, aşırı ısınma sorunundaki "gizemi" çözmeye çalışıyor

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Mercedes, aşırı ısınma sorunundaki "gizemi" çözmeye çalışıyor Mercedes, aşırı ısınma sorunundaki "gizemi" çözmeye çalışıyor
Norris, FIA söylentileri hakkında: "Neyse ki ben bunlara dahil değilim"

Norris, FIA söylentileri hakkında: "Neyse ki ben bunlara dahil değilim"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Norris, FIA söylentileri hakkında: "Neyse ki ben bunlara dahil değilim" Norris, FIA söylentileri hakkında: "Neyse ki ben bunlara dahil değilim"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye