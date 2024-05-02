Alonso: "Red Bull'un istatikrarını bozmaya çalışıyorlar"

Adrian Newey, 2025 yılının başında Red Bull'dan ayrılacak ve büyük bir sürpriz olmazsa Ferrari'ye katılacak.

Bunun Red Bull'un dağılması anlamına geldiği iddiaları var.

Miami'de Red Bull'un çöktüğünü düşünüp düşünmediği sorusuna yanıt veren Alonso, "Ben öyle olduğunu düşünmüyorum."

"2021'den bu yana sporu domine ediyorlar ve bu takımla ilgili bir şey olduğunda dışarıdan hemen çok fazla haber üretiyorlar."

"Sonuçta herkesin yenmek istediği taraf onlar ve herkes onları pist üstünde yenebileceğinden emin olmak için arka planda bir şekilde onların istikrarsızlaştırmak istiyor."

"Başka bir takımın teknik direktörünü ya da tasarımcısını kaybetmesi, kazanan takımın kaybetmesi kadar ses getirmiyor."

"Bakalım, gelecekte ne olacağını göreceğiz. Bence herkes için en önemli şey 2026 kuralları. Adrian mevcut yönetmeliklerden en iyi şekilde nasıl yararlanacağını biliyordu ama örneğin 2014 yönetmeliğinden en iyi şekilde yararlanan Mercedes'ti."

"2026'da ne olacağını asla bilemezsiniz. Biz 2014'ün Mercedes'i ya da 2022'nin Red Bull'u olmak istiyoruz. Bence pek çok takım bunu umuyor." cevabını verdi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, medyaya konuşuyor Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Adrian Newey ile çalışmak isteyip istemediği sorusuna Alonso, "Her zaman onunla çalışmak istemişimdir, hayatımda bir kez olsun bunu yapmak istedim."

"Ona çok saygı duyuyorum. Onu Formula 1'in gelmiş geçmiş en iyi ismi, sporun efsanesi olarak görüyorum ve ona karşı yarıştığım için kendimi bir bakıma ayrıcalıklı hissediyorum."

"Onun yolculuğunun bir parçası olduğum için kendimi şanslı hissediyorum, ki o da benim yolculuğumun bir parçasıydı çünkü her zaman onun araçlarına karşı yarıştım."

"Garajımda Aston Martin Valkyrie olacak ve Adrian Newey'in arabasını alarak kendime bir hediye vermiş olacağım."

"Geçmişte bir kaç kez onunla yarışmaya yakındım. Hatta onunla birkaç kez konuştum çünkü geçmişteki toplantılardan bazıları sadece Christian ve Helmut ile değildi. Bazıları aslında Adrian'la idi ve ona her zaman hayranlığımı ifade ettim ve o da bana olan saygısını her zaman paylaştı."

"Bakalım gelecekte ne yapacak." cevabını verdi.

Newey'nin kazanma konusunda yap bozun son parçası olup olmadığı sorusuna Alonso, "Bilmiyorum. Bence bu Lawrence'a sorulmalı."

"Teknik departmanımızdan çok memnunuz. Adrian en iyilerden biri ya da en iyisi, ancak bir takıma uyması gerekiyor ve bu daha çok Lawrence'ın kararı."

"Adrian'ın da bu yönde karar vermesi gerekiyor ancak şu anda buna çok odaklanmıyoruz."

"Bence bu daha çok takıma bağlı çünkü Adrian şu anda herhangi bir bireysel arzuya ya da buna benzer bir şeye göre hareket etmeyecek."

"O daha büyük bir resme bakıyor. Formula 1'den emekli olmak isteyip istemediğini bile bilmiyoruz."

"Yani bu daha çok ona sorulmalı. Bu hafta sonu gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Umarım gelmez ama bakalım ne karar verecek." cevabını verdi.