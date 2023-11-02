Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor"

Son günlerde Fernando Alonso'nun Red Bull'a geçeceğine yönelik pek çok söylenti bulunuyor.

Bu iddialar öyle bir noktaya geldi ki, Alonso perşembe günkü basın toplantısında bu sorularla karşılaştı.

Red Bull'a gidip gitmeyeceği sorusuna Alonso, "Hayır, bu konuda söyleyecek hiçbir şey yok."

"Bunlar sadece söylenti. İnsanların dalga geçmeye ve takipçi kazanmaya çalıştıkları normal padok söylentileri."

"Fakat ben bu oyunun içinde değilim."

"Şahsen bunlardan keyif almıyorum çünkü bu odadaki herkesin birer gazeteci, uzun yıllardır Formula 1'de olan profesyonel insanlar olduğunu biliyorum. Saygı kazandınız ve bunu takdir ediyorum."

"Oysa tüm bu söylentiler bu odada olmayan insanlar tarafından çıkarılıyor. Sadece dalga geçmek için buradalar ve bu tarz şeylerin komik olmadığını düşünüyorum." cevabını verdi.

Alonso özellikle Red Bull'a geçeceğine yönelik söylentilerin ya da Aston Martin projesine olan inancını kaybettiği iddialarının, "sadakati" konusunda soru işaretlerine yol açabileceğini ve bundan ötürü söylentileri çıkaranlarla alakalı harekete geçeceğini söyledi.

Alonso, "Bunun sonuçları olacağından emin olacağım." dedi ve detay vermedi.

Sonrasında Aston Martin yönetiminin aslında aracın kötü görünmediği sözleri Alonso'ya soruldu.

Alonso, "İstediğimiz kadar rekabetçi değiliz. Hepimiz en iyi seviyemize ulaşmaya çalışıyoruz, ki şu anda o seviyeden çok uzaktayız."

"Son zamanlarda yaptığımız bazı güncellemeleri analiz ediyoruz. Brezilya'da sprint formatı olacağı için daha geleneksel bir hafta sonu olacak son iki yarışa kadar test yapamayacağız."

"Elbette mutlu değiliz. Mike da mutlu değil, kimse mevcut durumdan memnun değil. Fakat birkaç yarış önce de söyledim, bu takım iki yıl önce 250 kişiydi. Şimdi bir geçiş sürecindeyiz, umarım gelecekte 800 kişi ve yeni bir fabrika ile daha rekabetçi olabilir."

"Bu yıl yedi podyum aldık, geçen yıldan 200 puan daha fazla topladık. Elbette mevcut formdan memnun olamayız ancak bu 2023 sezonu bizim için süper bir sezon olmuşken durum hakkında dramatik davranamayız." dedi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, mühendisi ile birlikte gridde

Ayar sorunumu yaşadıkları sorusuna Alonso, "Bence bu araçlar çok karmaşık. Yani birçok şeyin bir kombinasyonu var."

"Birincisi, ayarların her pist için uygun hale getirilmesi gerekiyor. İkincisi de şu anda olduğu gibi yakın bir gridde sıralama performansı son derece önemli oluyor."

"Eğer ön sıradan başlarsanız, tempo yakalayabilirsiniz. Arkadan başlarsanız, trafikle, yere basma gücü kaybıyla, lastiklerle, sıcaklıklarla ve bu tür şeylerle savaşıyorsunuz."

"Yani evet, küçük detaylar büyük farklar yaratabiliyor."

"Belki de bu yüzden çok endişelenmiyoruz ya da paniklemiyoruz çünkü Austin'de gördüğümüz gibi hızın iyi olduğunu biliyoruz. Son zamanlarda hafta sonu her şeyi bir araya getiremiyoruz. Umarım Brezilya'da bir şansımız daha olur."

Dengenin güncellemelerle kötüleşip kötüleşmediği sorusuna Alonso, "Evet, belki de yılın başına kıyasla şimdi daha fazla sorun yaşıyoruz. Dediğim gibi grid artık birbirine daha yakın."

"Başlangıçta tam olarak rahat hissettirmeseniz bile, 0.1 saniye kadar geri gittiğinizde hâlâ beşinci sıra civarında kalıyordunuz. Şimdi ise 0.010 saniye geri gittiğinizde üç ya da dört sıra kaybediyorsunuz. Yani artık çok daha sınırdayız."

"Umarım bu hafta sonu daha normal geçer. Sonrasında yeni bir pist olan Las Vegas var ve orada mümkün olduğunca tur atmaya çalışacağız. Ardından Abu Dabi yine biraz daha test niteliğinde olabilir." cevabını verdi.

Alonso, yapılan analizler sonrası -bu hafta sonu- Austin'e getirdikleri yeni paketle, öncesinde kullandıkları eski paketin bir karışımını kullanacaklarını söyledi.

Bu hafta sonu bu araçla iyi bir sonucun ne olabileceği sorusuna Alonso, "Bence ilk beşe girmek iyi bir hafta sonu olacak. Bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. İki yarış önce Katar'da aynı araçla sıralama turlarında dördüncü, yarışta altıncı olduk." cevabını verdi.