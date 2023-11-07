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"Alonso, Red Bull söylentilerinden dolayı oldukça üzgün"

L'Equipe'ten Fred Ferret, Fernando Alonso'nun kendisini Sergio Perez'in Red Bull koltuğuyla ilişkilendiren haberlerden dolayı 'çok üzgün' olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, on the Sprint grid

Meksika Grand Prix'sinin ardından Red Bull'un Perez'in yerine Alonso'yu düşündüğü söylentileri dolaşmaya başladı.

Alonso, Brezilyalı gazeteci Julianne Cerasoli'ye verdiği demeçte, söylentilere şu şekilde yanıt verdi: "Yıllardır burada olan, profesyonel olan ve işini yapan sizlere saygı duyuyorum."

"Bu söylentiler bu odada olmayan, bunu sadece eğlence için yapan insanlardan geliyor ama bunun sonuçları var."

Ferret'e göre 42 yaşındaki pilot söylentiler nedeniyle 'çok üzgün'.

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L'Equipe muhabiri F1 Nation podcast'ine verdiği demeçte, "Hafta sonu, Alonso ve Perez'in koltukları değiştireceği söylentileriyle başladı." 

"Fernando'nun bize söylediği ilk şey, tüm bu sosyal medya söylentilerinden çok üzgün olduğu için, yazılı basının gazetecileri olarak bize 'Orada olduğunuz için çok mutluyum çünkü sizin için savaşmak istiyorum. Dünyanın her yerine giden tüm insanlar ve siz gerçeği biliyorsunuz. Ben bu kötü adamlarla savaşmak istiyorum çünkü onlar kötü haberler yayıyorlar ve Formula 1 ve padok hakkında hiçbir şey bilmiyorlar'." dedi.

Bir yarış sonra Alonso'nun Aston Martin'den ayrılmak istediğine dair söylentiler, İspanyol pilotun Brezilya Grand Prix'sinde podyuma çıkmasıyla sona erdi. 

İlk üçe giremediği altı yarışın ardından Alonso'nun temposu Aston Martin'in güncellemelerle ilgili yaşadığı sıkıntılar nedeniyle düşerken, İspanyol pilot Perez'i 0.053 saniye farkla geçerek Max Verstappen ve Lando Norris'in ardında üçüncü oldu.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Bu Aston Martin için cesaret verici bir yükselişti ve Ferret gelecek yıl Aston Martin'in McLaren ile aynı seviyede olabileceğine inanıyor.

Podcast sunucusu Tom Clarkson'ın, "Fernando Alonso'nun gelecek yıl Aston Martin'de olacağına ve onlara liderlik edeceğine hiç şüphe yok" sözlerine Ferret şu yanıtı verdi: "Özellikle de bugün Mike Krack'ın 'bir şey bulduklarını' söylemesinin ardından, artık araçla daha iyi anlaşıyorlar diyebiliriz."

"Küçük bir takımken büyük bir takım haline geliyorlar. Bu yüzden bazı şeyleri yeniden düşünmeleri ve bir sonraki aracı inşa etme yöntemlerini yeniden şekillendirmeleri gerekiyor ama bence bir sonraki araç McLaren'in sezon başındaki hali gibi bir araç olmayacak."

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