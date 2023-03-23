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Alonso: "Red Bull sıkıntı yaşadığında kazanmak için orada olacağız"

Fernando Alonso henüz kendi tempolarıyla yarış kazanacak hızda olmadıklarını, ancak Red Bull'un yaşayacağı sıkıntılardan faydalanabileceklerini söyledi.

Altay Gök
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Alonso: "Red Bull sıkıntı yaşadığında kazanmak için orada olacağız"
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Yeni sezona kelimenin tam anlamıyla bomba gibi bir başlangıç yapan Aston Martin, sezonun ilk iki yarışını da -ikincisi bir ceza dramasına rağmen- podyumda tamamlayarak takımlar şampiyonasında şimdiden 38 puana ulaştı.

Takım geçtiğimiz sezon sadece 53 puan toplayabilmişti, bu da gelişim seviyesini net bir şekilde ortaya koymakta.

Uzun süredir beklediği 100. podyumuna Suudi Arabistan'da kavuşan Alonso ise yarış kazanmak için halen ulaşılamaz görünen Red Bull'un arıza yaşaması veya yavaş bir pit stop nedeniyle geri düşmesi gerektiğini düşünüyor.

Alonso, "[Zafer için] Red Bull'un yardımına ihtiyacımız var,  her zaman duble yapamayacakları için bu eninde sonunda gerçekleşecek."  

"Max sıralama turlarında bir arıza yaşadı, aynı arıza yarışta da tekrarlansaydı yarışa veda etmek zorunda kalacaktı."

"Dolayısıyla dayanıklılığın ya da başka bir şeyin bize yardımcı olabileceği bazı pistler olacak, umarım bu yarışlarda fırsatları değerlendirebiliriz." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Durumun olumlu yanlarından da bahseden Alonso, ilk yarışa göre Red Bull'a daha yakın olduklarını da söyledi. 

Alonso, "Bu hafta sonu biraz daha yakındık. [Red Bull] Bahreyn'de gaza bastığı her senaryoda fazlasıyla öndeydi." 

"Evet, burada da öndeydiler, kesinlikle dokunulmazlardı -ama bize daha yakınlardı. Bu iyi."

"Yarışı bir süre de olsa önde götürdük, böylece Aston Martin'in Formula 1'de iki tur boyunca lider gittiği ilk görüntüleri servis etmiş olduk."

"Umarım bu sonuncusu olmaz." dedi.

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