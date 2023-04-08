Alonso, Red Bull pilotları arasında temas yaşanabileceğini düşünüyor

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Red Bull şu anda gridin en hızlı takımı konumunda ve bu performansı devam ettirmeleri halinde, diğer takımların kendilerini geçmesi hiç kolay olmayacak.

Yine de Max Verstappen ve Sergio Perez'in arasının pek iyi olmadığı biliniyor ve ikili arasında yaşanacak olası bir temas, arkadakilere fırsat doğurabilir.

Böyle bir durumda Fernando Alonso, kariyerinin 33. zaferini alabilir.

İspanyol pilot da normal şartlar altında kazanabileceğini pek düşünmediği için böyle bir şey olmasını umut ediyor.

Alonso, "Pek çok kişi 33. galibiyetimi ne zaman alabileceğimi soruyor."

"Fakat gerçekçi olmak zorundayız. Red Bull aracının şu anda çok önde olduğunu biliyoruz fakat sezon sonuna daha çok var."

"Uzun bir sezonda her şey olabilir."

"Dayanıklılık sorunları olabilir, aralarında bir tür temas olabilir. Takımlarının şu anda oldukça hararetli olduğunu biliyoruz ve gözümüz bunun üzerinde."

"Amacımız her yarışta, karşımıza çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek." dedi.