Alonso: "Red Bull muhtemelen yine duble yapacak"

Fernando Alonso geçen hafta Monako'da ikinci oldu ve bu yılki en iyi sonucuna ulaştı. Alonso, zaferden bir adım uzakta olsa da bu hafta sonu kazanamayacağı konusunda gerçekçi görünüyor.

İspanyol pilota göre yarışın favorisi yine Red Bull olacak.

Alonso, "İspanya'da taraftarların enerjisini ve desteğini her zaman içimde hissediyorum fakat zafer için savaşabileceğimizi sanmıyorum."

"Red Bull tüm sezonu domine etti ve Barselona'da duble yapmamaları için hiçbir sebep yok."

"Kendi açımızdan neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"Hangi pozisyon için mücadele edeceğime bakmaksızın her hafta sonu araçtan maksimumu almaya çalışıyorum. Bu bazen yedincilik oluyor, bazen de podyum için mücadele etme fırsatı anlamına geliyor." dedi.

Alonso, Monako'da kazanabileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna, "Eğer geleceği görebilseydik, belki de bazı şeyleri farklı yapardık.

"Pit stop yapmakta özgürdüm, bu yüzden takım işlerin nasıl gideceğini değerlendirmek için bana yeni lastikler taktı. Fakat daha sonra yağmur şiddetlendi ve ben de geçiş lastiklerine geçtim."

"Her halükarda, Monako'daki ikincilik inanılmaz bir sonuç."

"Şimdi herkes bir şeyleri yanlış yaptığımızı tartışıyor. Elbette tüm takımlar mükemmellik için çabalar ama bu her zaman mümkün olmaz, özellikle de Monako'daki gibi zor koşullarda bunu yapmak kolay değil." cevabını verdi.