Alonso: "Verstappen'e yardım etmek gibi bir amacım yok"

Max Verstappen, Formula 1 pilotlar şampiyonasında yeniden lider pozisyonda ancak Lewis Hamilton'ın eski rakiplerinden bir yardım beklememeli.

Verstappen ve Hamilton'ın sürücüler şampiyonluğu için verdikleri mücadeleden uzun süre önce, iki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, Mercedes pilotu ile mücadele etmişti. Red Bull danışmanı Helmut Marko, ikilinin hâlâ göz göze gelmemeleri gerektiğini söyledi.

Marko, "Alonso'nun büyük bir Hamilton hayranı olmadığını biliyoruz. Bunu Budapeşte'de de gördük." dedi.

Alonso ise bu sözlere ithafen kendi performansı dışında bir şeye odaklanmadığını söyledi ve Macaristan Grand Prix'sinde Hamilton'ı geride tutmasına rağmen, sezonun kalan yarışlarında Verstappen'e yardımcı olacağı fikrini reddetti.

İspanyol sürücü, "Bu yorumu okudum ancak ben her zaman kendi yarışıma odaklanıyorum."

"Evet, Macaristan'da Hamilton ile savaşmayı başardık. Ancak bu büyük oranda piste bağlıydı. Mercedes ve Red Bull normalde çok daha hızlı. Monza'da Bottas sonuncu başlamıştı ve podyum almıştı."

"Tabii ki de iyi sürücülerle mücadele etmek isterim ancak bu sezon Red Bull'un bunu tek başına yapacağını düşünüyorum." dedi.

Hamilton'ın beşinci tamamladığı Türkiye Grand Prix'sinde ikinciliği alan Verstappen, sezonun bitmesine altı yarış kala, altı puanlık fark ile öne geçti.

Buna rağmen Mercedes, takımlar şampiyonasında Red Bull'un önünde liderliğini koruyor.