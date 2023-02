Alonso: "Rakiplerimi A planıyla yenemezsem B planına geçerim, her zaman kazanmak zorundayım"

Haberi dinle

41 yaşına gelmesine rağmen formundan hiçbir şey kaybetmeyen ve yeni meydan okumalara sonuna kadar açık olduğunu gösteren Alonso, gelecek sezon Aston Martin için yarışacak.

Aston Martin, Alonso'nun kariyerinde yarıştığı beşinci farklı takım olacak, dolayısıyla İspanyol pilot bu duruma hiçbir şekilde yabancı değil.

Birçok kişi, farklı konseptlere ve disiplinlere uyum sağlama açısından motor sporları tarihinin en iyi isimlerinden biri olarak görülen Alonso'yu gridin en iyi pilotu olarak dahi göstermekte; ancak kendisi bu konuda nispeten mütevazi davranmayı tercih ediyor.

PlanetF1'e konuşan Alonso, "Bu sorunun cevabını kimse bilmiyor. Her sezon fikir değiştirmeye devam ediyoruz."

"Uzun yıllar boyunca Michael Schumacher'in rakipsiz olduğunu ve belki de Formula 1 tarihinde kimsenin ulaşamadığı bir seviyeye ulaştığını düşündük. Ancak, spor tarihi boyunca farklı pilotların hakimiyet kurduğunu gördük ve bunları karşılaştırmak imkansız."

"Bildiğim tek şey, her zaman maksimumumu vermeye çalıştığım. Asla motivasyonumu kaybetmem. Beşincilik ya da 15'incilik için mücadele ediyor olmam fark etmez, hepsi benim için galibiyet mücadelesi tadında. Her yarışın her turunda %100'ümü verdiğimden emin olmalıyım." dedi.

Fermando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: Aston Martin Racing

Bu konudaki motivasyon kaynağı sorulan Alonso, hala en iyi olmak için açlık duyduğunu ve kendisini teşvik eden şeyin de bu olduğunu söyledi.

Aston Martin pilotu, "Hayatta ne yaparsanız yapın rekabet içgüdüsüne sahip olmalısınız, en iyi olmak için açlık hissetmelisiniz."

"Çocukluğumdan beri bu açlığı hissetmekteyim, yaptığım her işte her zaman herkesi geçmeye çalışıyorum. Bir yarış, bir tenis maçı, bir kart oyunu, ne olursa olsun sadece kazanmakla ilgili. Güçlü yanlarınızdan yararlanmak ve rakibinizin zayıflıklarını ona karşı kullanmakla ilgili.

"Eğer rakiplerimi A planıyla yenemezsem B planına geçerim. B planı işe yaramazsa C planına geçerim. Her zaman kazanmak zorundayım."

"Şu anda inanılmaz formda olan sürücüler var ve hepsine saygı duyuyorum. Griddeki her sürücü çok yetenekli ama ben de bu gruptayım ve bu gruptaki herkesin farklı güçlü ve zayıf yönleri var. Sizi diğerlerinden ayıran şey bu: güçlü ve zayıf yönlerinizi nasıl kullandığınız." dedi.