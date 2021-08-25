Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi"

Fernando Alonso, bu yıl şimdiye kadar yapılan 11 yarışın 8'inden puanla ayrıldı ve bazı yarışlarda puan kazanmak için son tura kadar savaşmak zorunda kaldı. İspanyol pilot, son altı yarışın tamamından puanla ayrılırken, en iyi sonucu 2021 Macaristan GP'de aldığı dördüncülüktü.

Diğer tarafta Esteban Ocon, şimdiye kadar yapılan 11 yarışın altısından puanla ayrıldı ve Macaristan GP'deki zaferine kadar elde ettiği en iyi sonuç yedincilik olurken, dört kez de dokuzuncu olmuştu.

Fakat Fransız pilot, Macaristan'da doğru zamanda doğru yerdeydi ve yarışın lidelriğini eline geçirip, kariyerinin ilk zaferini kazandı. Alonso ise ancak dördüncü olabildi.

Macaristan'daki zaferle Ocon, şampiyonada Alonso'nun üzerine çıktı ve şimdi ikili arasında bir puan var.

İspanyol pilot, Soymotor ile yaptığı röportajda, bu sezon karşısına bu tarz önemli bir fırsat çıkmadığını ve elde ettiği her puanı kazanmak için son ana kadar savaştığını söyledi.

Alonso şöyle konuştu: "Bu yıl şansımız yaver gitmedi. Kazandığım her pozisyon için çok sıkı şekilde mücadele etmek zorunda kaldım, kimseden bana 'hediye' gelmedi."

"Kazandığım her puanı almak için çok fazla mücadele etmek zorunda kaldım ve bununla gurur duyuyorum."

"Şans bir gün benim lehime olursa, sonucun iyi olacağına eminim ama bu konuda çok endişelenmiyorum; her zaman çok çalışıyor olmaktan gururlu ve mutluyum. Çünkü elde ettiğimiz her puanı sonuna kadar hak ettik."

Macaristan'daki yarışın ilk turunda pek çok fırsat olsa da Alonso, şansın kendisinden yana olmadığını ve yarışını tehlikeye attığını söyledi.

"Talihsiz başlangıçtan sonra zafer için savaşacak pozisyonda değildim. Bazen ilk virajda birkaç pozisyon kazanırsınız ve bazen kaybedersiniz. Bu sefer pozisyonlarımı kaybettim ve bu da yarışımı tehlikeye attı."

"Yine de takım olarak gelişiyoruz. Umarım ana hedefimiz olan 2022'ye daha iyi hazırlanmak için yılın ikinci bölümünde daha fazla şey öğrenebiliriz."

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images