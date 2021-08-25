Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Ocon'un galibiyeti, F1'deki "milyarder çocuklar kulübü" imajına karşı bir gelişme oldu Sonraki / Herbert: "Verstappen, Hamilton'dan daha iyi bir pilot olacak"
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, bu yıl şimdiye kadar karşısına büyük bir fırsat çıkmadığını ve her puan için sonuna kadar savaşmak zorunda kaldığını söyledi.

Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi"

Fernando Alonso, bu yıl şimdiye kadar yapılan 11 yarışın 8'inden puanla ayrıldı ve bazı yarışlarda puan kazanmak için son tura kadar savaşmak zorunda kaldı. İspanyol pilot, son altı yarışın tamamından puanla ayrılırken, en iyi sonucu 2021 Macaristan GP'de aldığı dördüncülüktü.

Diğer tarafta Esteban Ocon, şimdiye kadar yapılan 11 yarışın altısından puanla ayrıldı ve Macaristan GP'deki zaferine kadar elde ettiği en iyi sonuç yedincilik olurken, dört kez de dokuzuncu olmuştu.

Fakat Fransız pilot, Macaristan'da doğru zamanda doğru yerdeydi ve yarışın lidelriğini eline geçirip, kariyerinin ilk zaferini kazandı. Alonso ise ancak dördüncü olabildi.

Macaristan'daki zaferle Ocon, şampiyonada Alonso'nun üzerine çıktı ve şimdi ikili arasında bir puan var.

İspanyol pilot, Soymotor ile yaptığı röportajda, bu sezon karşısına bu tarz önemli bir fırsat çıkmadığını ve elde ettiği her puanı kazanmak için son ana kadar savaştığını söyledi.

Alonso şöyle konuştu: "Bu yıl şansımız yaver gitmedi. Kazandığım her pozisyon için çok sıkı şekilde mücadele etmek zorunda kaldım, kimseden bana 'hediye' gelmedi."

"Kazandığım her puanı almak için çok fazla mücadele etmek zorunda kaldım ve bununla gurur duyuyorum."

"Şans bir gün benim lehime olursa, sonucun iyi olacağına eminim ama bu konuda çok endişelenmiyorum; her zaman çok çalışıyor olmaktan gururlu ve mutluyum. Çünkü elde ettiğimiz her puanı sonuna kadar hak ettik."

Macaristan'daki yarışın ilk turunda pek çok fırsat olsa da Alonso, şansın kendisinden yana olmadığını ve yarışını tehlikeye attığını söyledi.

"Talihsiz başlangıçtan sonra zafer için savaşacak pozisyonda değildim. Bazen ilk virajda birkaç pozisyon kazanırsınız ve bazen kaybedersiniz. Bu sefer pozisyonlarımı kaybettim ve bu da yarışımı tehlikeye attı."

"Yine de takım olarak gelişiyoruz. Umarım ana hedefimiz olan 2022'ye daha iyi hazırlanmak için yılın ikinci bölümünde daha fazla şey öğrenebiliriz."

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Biletler
paylaşım
yorumlar
Ocon'un galibiyeti, F1'deki "milyarder çocuklar kulübü" imajına karşı bir gelişme oldu

Önceki haber

Ocon'un galibiyeti, F1'deki "milyarder çocuklar kulübü" imajına karşı bir gelişme oldu

Sonraki haber

Herbert: "Verstappen, Hamilton'dan daha iyi bir pilot olacak"

Herbert: "Verstappen, Hamilton'dan daha iyi bir pilot olacak"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso, Twitter hesabı üzerinden şifreli paylaşımla "büyük bir haber" işaret etti

6 s
2
Formula 1

Ecclestone: "Şampiyonluk savaşında paramı Verstappen'e yatırırım"

4 s
3
Formula 1

De Rigo’dan 10 kişiye ücretsiz Formula 1 Türkiye GP bileti fırsatı

8 s
4
Formula 1

Aston Martin, Red Bull'un İnsan Kaynakları Müdürü'nü aldı

1 s
5
Formula 1

Grosjean’ın IndyCar'daki başarısı, eski takım patronu Steiner'ı "çok mutlu ediyor"

3 s
Son Haberler
Herbert: "Verstappen, Hamilton'dan daha iyi bir pilot olacak"
F1

Herbert: "Verstappen, Hamilton'dan daha iyi bir pilot olacak"

2dk
Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi"
F1

Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi"

37dk
Ocon'un galibiyeti, F1'deki "milyarder çocuklar kulübü" imajına karşı bir gelişme oldu
F1

Ocon'un galibiyeti, F1'deki "milyarder çocuklar kulübü" imajına karşı bir gelişme oldu

1 s
Aston Martin, Red Bull'un İnsan Kaynakları Müdürü'nü aldı
F1

Aston Martin, Red Bull'un İnsan Kaynakları Müdürü'nü aldı

1 s
Raikkonen: "Belçika'da tablo, yılın ilk yarısıyla benzer olacak"
F1

Raikkonen: "Belçika'da tablo, yılın ilk yarısıyla benzer olacak"

2 s
Son Videolar
Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur 01:59
Formula 1
24 Ağu 2021

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi 00:49
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek 00:52
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor 00:31
Formula 1
6 Ağu 2021

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Raikkonen: "Belçika'da tablo, yılın ilk yarısıyla benzer olacak" Belçika GP
Formula 1

Raikkonen: "Belçika'da tablo, yılın ilk yarısıyla benzer olacak"

Belçika GP basın toplantısı programı açıklandı Belçika GP
Formula 1

Belçika GP basın toplantısı programı açıklandı

Vettel, Spa yarışı için heyecanlı Belçika GP
Formula 1

Vettel, Spa yarışı için heyecanlı

Çok Okunanlar Bugün

Alonso, Twitter hesabı üzerinden şifreli paylaşımla "büyük bir haber" işaret etti
Formula 1 Formula 1

Alonso, Twitter hesabı üzerinden şifreli paylaşımla "büyük bir haber" işaret etti

Ecclestone: "Şampiyonluk savaşında paramı Verstappen'e yatırırım"
Formula 1 Formula 1

Ecclestone: "Şampiyonluk savaşında paramı Verstappen'e yatırırım"

De Rigo’dan 10 kişiye ücretsiz Formula 1 Türkiye GP bileti fırsatı
Formula 1 Formula 1

De Rigo’dan 10 kişiye ücretsiz Formula 1 Türkiye GP bileti fırsatı

Aston Martin, Red Bull'un İnsan Kaynakları Müdürü'nü aldı
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Red Bull'un İnsan Kaynakları Müdürü'nü aldı

Grosjean’ın IndyCar'daki başarısı, eski takım patronu Steiner'ı "çok mutlu ediyor"
Formula 1 Formula 1

Grosjean’ın IndyCar'daki başarısı, eski takım patronu Steiner'ı "çok mutlu ediyor"

Leclerc, Spa'da yeni motora geçecek, yeni güncelleme Türkiye'ye gelebilir
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Spa'da yeni motora geçecek, yeni güncelleme Türkiye'ye gelebilir

F1, artık en çok geçiş yapan pilota da ödül verecek
Formula 1 Formula 1

F1, artık en çok geçiş yapan pilota da ödül verecek

Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi"

Son Haberler

Herbert: "Verstappen, Hamilton'dan daha iyi bir pilot olacak"
Formula 1 Formula 1

Herbert: "Verstappen, Hamilton'dan daha iyi bir pilot olacak"

Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Rakiplerim bu sezon şimdiye kadar hiç pozisyon hediye etmedi"

Ocon'un galibiyeti, F1'deki "milyarder çocuklar kulübü" imajına karşı bir gelişme oldu
Formula 1 Formula 1

Ocon'un galibiyeti, F1'deki "milyarder çocuklar kulübü" imajına karşı bir gelişme oldu

Aston Martin, Red Bull'un İnsan Kaynakları Müdürü'nü aldı
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Red Bull'un İnsan Kaynakları Müdürü'nü aldı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.