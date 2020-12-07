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Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Rakip takımlar rahat olmalılar çünkü aracı geliştirmeye çalışmayacağım"

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Alonso: "Rakip takımlar rahat olmalılar çünkü aracı geliştirmeye çalışmayacağım"
Ekleyen:
, Editör

Fernando Alonso, teste katılmasına karşı çıkan rakip takımlara yanıt verdi ve onları "rahat olmaya" çağırdı.

FIA'nın Fernando Alonso'nun Abu Dhabi'de yapılacak genç sürücü testine katılacağını doğrulamasının ardından yeni bir tartışma başladı.

Bazı takımlar bunun bir genç sürücü testi olduğunu ve Alonso'nun bu testte yer almaması gerektiğini söylüyorlar.

Özellikle McLaren ve Racing Point, arka planda Alonso'nun teste katılmaması çalışmalar yapsa da, sonunda Renault'nun istediği oldu.

Hafta sonu Sakhir'e gelen ve yarışı garajda seyreden Alonso, son günlerde kendisi hakkında bu kadar açıklama yapılmasından ötürü mutlu olduğunu söyledi.

“İki yıldır Formula 1'de bulunmadığım ortada, bu yüzden artık her kilometre benim için çok önemli. Umarım araçta hiçbir sorun çıkmaz da testten keyif alabilirim. Bu sayede belli sayıda tur sürebilirim."

"Şu anda benim hakkımda çok fazla şey söylendiğini biliyorum. Rakip takımların sadece bir test için bu kadar endişelendiklerini görmek beni mutlu ediyor, ama daha rahat olmalılar. Çünkü sadece hızlanmaya çalışıyorum. Araçta bir şeyleri geliştirmeyeceğim, kendi açımdan sadece biraz mesafe tamamlayacağım."

"Bildiğim kadarıyla Robert Kubica ve Sebastien Buemi de bu testlere katılacak, ancak nedense onlar hakkında çok fazla şey konuşulmadı."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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