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Alonso: "Rahatladığım tek bir tur bile yoktu"

Fernando Alonso, yarış boyunca Lewis Hamilton ile zaman zaman çekişmesi ve genel anlamda yakın olması sebebiyle bir tur bile rahat bir şekilde aracını süremediğini belirtti.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Alonso, yarışa Hamilton'ın önünde ikinci sırada başlamıştı. Ancak startta Mercedes pilotu daha iyi bir çekiş yakaladı ve öne geçmeyi başardı. 

23. turda Alonso startta kaybettiği pozisyonu geri alsa da iki şampiyon yarış boyunca birbirine yakın gitmeye devam etti. 

Yarışın ardından Alonso, performansı hakkında şunları söyledi: "Sanırım beklediğimiz buydu ama Red Bull'a biraz daha meydan okumayı umuyorduk."

"Başlangıçta Lewis'e karşı bir sıra kaybettik ama sonra tekrar mücadele etmeyi başardık. Lewis tüm yarış boyunca zorladı, bu yüzden biraz rahatladığım tek bir tur bile olmadı. İnanılmaz bir mücadeleydi."

Alonso'nun yarış esnasında zaman zaman sorun yaşadığı görüldü. Takım tarafından İspanyol pilota bazı virajlarda erken fren yapması gerektiği söylendi. 

Araçtaki sorunun ne olduğu sorulduğunda Alonso, "Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Bana söylemediler, belki de beni çok fazla endişelendirmemek içindi."

"Aslında aracın iyi olduğunu hissettim ama sadece talimatlara uyuyordum. Umarım bu biraz daha tempomuz olduğu anlamına geliyordur."

"Sıradaki hedefimiz Max'e daha fazla baskı uygulamak olacak." yanıtını verdi.

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