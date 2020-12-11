Alonso: "R25 hâlâ çok hızlı"

Fernando Alonso, bugün Abu Dhabi'de 2005 yılında şampiyonluğa ulaştığı Renault R25'in direksiyona geçti.

İkinci seansın başlamasına kısa bir süre kala piste çıkan Alonso, Pirelli'nin slick lastiklerine sahip olan araçla bir dizi tur attı.

Alonso test boyunca hiçbir sorun yaşamadı ve teste, 2005 yılında kullandığı yarış tulumuyla katıldı.

Alonso ilk sürüşünün ardından şöyle dedi: “Bu araç hâlâ çok hızlı! Artık üzerinde slick lastikler var ve daha da hızlı hale geldi."

"Hissiyat harika ve hafta sonu çok ilginç olacağa benziyor! Yarın daha çok tur atacağım. Bu, Renault F1 takımına teşekkür etmenin ve Alpine'yi en iyi şekilde karşılamanın en iyi yolu!"

Alonso, gelecek yıl Alpine adı altında yarışacak Renault ile F1'e geri dönecek.