Alonso: "Puan serimi devam ettirmek istiyorum"

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Alpine pilotu Fernando Alonso, son 10 yarışın tamamında puan almayı başardı ve harika bir seri yakaladı.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monza yarışı öncesi, altıncı olduğu Zandvoort hakkında konuşan Alonso şöyle dedi: "Zandvoort'taki muhteşem taraftarların önünde iyi bir yarış çıkardık. Cumartesi günü zordu çünkü trafik nedeniyle son bölüme kalamadım. Ancak aracımız yarışta iyi bir tempoya sahipti ve birçok pozisyon kazanmayı başardım."

"Rakiplerimiz son bölümde güvenlik aracı sayesinde yeni lastiklere geçse de durumu kontrol altında tutmayı başardık."

"Yine de bitiş çizgisine kadar zorlamak zorundaydım ve sonunda Ferrari'nin cezası sayesinde altıncı olmayı başardım."

"Yarış çok zorluydu, bana adeta uzun bir sıralama seansı gibi geldi! Sonuç olarak üst üste onuncu kez puan kazandım ve şimdi aynı şeyi Monza'da tekrarlamaya çalışacağız."

Monza sorulduğunda Alonso, "Monza Formula 1 tarihindeki en eski pistlerden birisi. Zandvoort'taki benzersiz atmosferden, Monza'daki tutkulu İtalyan taraftarlara geçeceğiz. Geçmişte Ferrari için yarışmamdan ötürü İtalya'da her zaman sıcak karşılandım. Monza'da iki kez kazandım ve birkaç podyum elde ettim."

"Pist heyecan verici ve geçişe oldukça müsait, bu nedenle Pazar günü çok fazla mücadele göreceğiz. Bu hafta sonu üç haftalık uzun bir seri sona erecek. Avrupa dışındaki yarışlara iyi şekilde gitmek adına puan kazanmak istiyoruz."

"Bu Pazar Kimi ile start sayım eşitlenecek ve bunun büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Şahsen rekorları düşünmeyip, yarışa konsantre olmaya çalışacağım."

"Fakat bu, büyük bir başarı ve gelecekte geriye dönüp baktığımda eminim mutlu olacağım ama şimdilik kariyerime devam ediyorum ve her yarış hafta sonunun tadını çıkarmak istiyorum. dedi.

Alonso bu hafta sonu 350. Grand Prix'sine çıkacak.