Alonso: "Araç kötü hissettiriyor dersem, yalan söylemiş olurum"

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Aston Martin pilotu Fernando Alonso, tıpkı testlerde olduğu gibi Bahreyn GP antrenmanlarında da güçlü bir performans sergiledi.

Alonso, günün ardından şöyle konuştu: "Doğru yönde atılmış bir başka adım daha. Araç hâlâ iyi hissettiriyor."

"Elbette bekleyip görmemiz gerekiyor. Şu anda tur zamanlarına çok fazla odaklanmıyoruz çünkü araçta ayar anlamında geliştirmemiz gereken şeyler var."

"Her halükarda bir şey söylemek için çok erken. Sadece araç performansı anlamında değil, takım toplantılarında ve yarış yaklaşımında bile daha iyi hale gelmek için pek çok değişiklik yapıyor."

"Bu gerçekten ilginç bir süreç olacak fakat bence takım her gün bir şeyler öğreniyor."

Lawrence Stroll'ün projesinin bu kadar çabuk iyi gitmesine şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Alonso, "İlk birkaç yarışta neler olacağını göreceğiz. Bu sadece iyi bir test seansıydı fakat Lawrence'ın yaptığı her şeyde bir vizyonu var."

"Lawrence Stroll'ün vizyonundaki bir şeyin başarısız olduğunu görmek çok zor. Bu yüzden Aston Martin'in en iyi takımlara meydan okumasının an meselesi olduğunu düşünüyorum."

"Tamamen yeni bir araç, yeni bir teknik departman ve öğrenmekte olduğumuz pek çok şeyle çok ilginç bir süreçteyiz."

"Ancak önümüzde hâlâ uzun bir yol olduğunu düşünüyorum."

Alonso araç içerisinde kendisini iyi hissettiğini de söyledi.

"Evet, iyi hissediyorum. Zamanlara bakmak ve rekabetçi olduğunuzu görmek güzel. Testlerden sonra, sıralama turlarına ve yarışa girerken her zaman karışık duygular yaşarsınız. İlk üç yarış çok farklı pistler, Bahreyn, Cidde ve Avustralya'da olacak. Bu yüzden şu anda sadece kendimize odaklanıyoruz."

"Araçta hâlâ geliştirmemiz gereken pek çok şey var. Denge bugün tamamen mükemmel değildi. Ayrıca takımın da bazı şeyleri değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum, takımın her alanını güçlendirmeye çalışıyoruz."

"Benim geçmişimden gelen farklı felsefelerim var, Stoffel da farklı bir geçmişle geliyor. Dolayısıyla her şeyi yeniden bir araya getirmeye ve mümkün olan en güçlü takımı oluşturmaya çalışıyoruz."

"Şu anda çok ilginç bir süreçteyiz."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bunun son 10 yılda kullandığı en iyi araç olup olmadığı sorusuna Alonso, "Açıkçası sürüşü çok iyi hissettiriyor, iyi hissettirmediğini söylersem yalan söylemiş olurum. Fakat her şey diğer takımların ne yaptığına bağlı."

"Bir araçta kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz fakat sizden daha hızlı üç ya da dört araç olabilir. O zaman artık o kadar da iyi hissetmezsiniz. Bakalım ne durumdayız?"

"Bence gurur duymalıyız, attığımız adım için çok yoğun bir çalışma vardı, fabrikada iki ya da üç ay çalıştık."

"Simülatörde, toplantılarda çok uzun saatler harcadık ve bu ilk birkaç yarışta ne gibi sorunlarla karşılaşabileceğimizi tahmin etmeye çalıştık."

"Dediğim gibi bu ekibin sahip olduğu bilgi birikimi, bu takımın sahip olduğu yetenek, sahip olduğumuz insan grubu, eşi benzeri görülmemiş bir şey."

"Dolayısıyla bu gelecek için çok cesaret verici bir şey." yanıtını verdi.

Alonso, eğer pole pozisyonunu almazsa, hayal kırıklığı yaşayıp yaşamayacağı sorulduğunda, "Hayır, hiç de değil."

"Açık konuşmak gerekirse böyle bir şey düşünmüyorum. Aslında hangi pozisyonun bizim için iyi olacağını tam olarak bilmiyorum."

"Testlerden sonra, her iki araçla da Q3'te olmayı ve bu ilk birkaç yarışta mümkün olduğunca çok puan almayı, hata yapmamayı istiyorduk."

"Hata yapmak cidden çok kolay, 12. ve 14. sıralar için mücadele etmekle ilk beş sıra için mücadele etmek aynı şey değil çünkü baskı farklı, adrenalin farklı."

"Dolayısıyla takım olarak bu süreçte birlikte geliştirmemiz gereken pek çok şey var."

"Ne yazık ki bazı hatalar yapmamızı bekliyorum, ben de bazı hatalar yapabilirim, bu tamamen yeni bir takım, burada yeni prosedürler var. O yüzden ayaklarımız yere basmalı."

"Hedef şampiyonluk için mücadele etmek olmalı fakat uzun vadede yapmalıyız, henüz bu yıl içinde olacağını düşünmüyorum." dedi.