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Alonso: "Podyumların tadını çıkarmaya çalışıyorum"

Fernando Alonso, GQ dergisine verdiği bir röportajda, altın yıllarına kıyasla F1 2023'ü nasıl yaşadığını ve kişisel geleceğini değerlendirdi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, passes his Champagne bottle down from the podium

Fernando Alonso 42 yaşında olmasına rağmen spordaki en iyi dönemlerinden birisini geçiriyor ve bu yıl şimdi kadar sekiz podyum elde etmeyi başardı.

Uzun süredir kazanamasa da, fırsat çıktığı takdirde bunu değerlendirecek kadar formda görünen Alonso, GQ İspanya'ya verdiği röportajda "andan keyif almaya çalıştığını" söyledi.

Alonso, "Kazandığımı görmemiş koca bir jenerasyon var ve beklenti çok fazla. Onları biraz eğlendirmek güzel olurdu."

“Aslında televizyonda gördüğünüzden çok daha mutlu bir insanım. Tabii ki işler iyi gittiği zaman daha iyi bir ruh haline sahip oluyorum ve anın tadını çıkarmak daha kolay oluyor."

"Geçmişte dünya şampiyonluklarından veya zaferlerden yeterince keyif alamadığım için üzgünüm. Artık eğlenmeye çalışıyorum ve podyumların tadını çıkarıyorum çünkü bunların bir daha ne zaman geleceğini bilemiyorsunuz."

"Yine de bu yıl aldığım podyumlardan ve galibiyete bu kadar yaklaştıktan sonra, artık durum eğlenceden daha fazlası haline gelmeye başladı. Artık kazanmak istiyorum; çok eğlenceli olmasa bile, bir ya da iki galibiyet almak güzel olurdu. Sonrasında hedeflerimi değiştirebilirim."

"Doğrusunu söylemek gerekirse şu anda eğlenmek yerine kazanmayı tercih ederim."

"Kazanmak bir sporcunun yarışmaya devam etmek için ihtiyaç duyduğu yakıttır. Şu an önceliğim F1'de kazanmak ve bu üçüncü şampiyonluğu elde etmeye çalışmak."

"F1'den ayrıldığımda Dakar'a geri dönmeyi çok isterim. Dakar Rallisi'ni kazanmaya çalışmak, kariyerim için iyi bir hedef. Bunu başarmaktan mutlu olurum çünkü beni tamamlar ve neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir miras bırakmamı sağlar."

"Formula 1, dayanıklılık yarışları ve rallide kazanmak bir yarış pilotunun tüm yönlerini tamamlar."

Alonso, emekli olmadan çocuk sahibi olmak istemiyor.

"Aile kurma konusundaki fikrimi değiştirmedim, bu emekli olduğumda yapmak istediğim bir şey, çocukluğumdan beri hep bunu düşündüm."

"Kariyerim uzuyor, bu doğru ama yine de bir noktada o gün gelecek; ne de olsa çok fazla zamanım kalmadı..."

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