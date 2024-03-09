Alonso: "Podyuma çıkamayacağımızdan %100 eminim"
Fernando Alonso Aston Martin aracının sıralama turlarındaki hızından memnun olsa da, yarışta geride kalmalarını bekliyor.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying
Zak Mauger / Motorsport Images
Fernando Alonso, Cidde'deki sıralama turlarında harika bir performans sergiledi ve dördüncü zamanı yaptı.
Eğer son seansta biraz daha hızlı bir tur atsaydı, ilk çizgiyi alabilirdi çünkü -ikinci sıradaki- Charles Leclerc'in sadece 0.055 saniye gerisindeydi.
Fakat İspanyol sürücüye göre, AMR24 yarış temposunda aynı performansı sergileyemeyecek çünkü lastiklerde çok fazla aşınma var.
Alonso, "Podyuma çıkamayacağımızdan %100 eminim çünkü çok fazla lastik aşınmamız var."
"Fakat üst sıralara çıkmayı başarırsak, bu kesinlikle muhteşem olacak."
"Aracımız lastikleri mükemmel şekilde ısıtıyor, daha ilk turda lastikler normal şekilde hazırlanıyor. Bu sayede yeni lastiklerle mümkün olan en yüksek çekişi alabiliyoruz."
"Fakat aracın bu özelliği nedeniyle lastikleri tam manasıyla yiyoruz ve yarışın belli bir mesafesinde sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor."
"Takım sezon içerisinde bununla baş etmeye çalışacak." dedi.
Ancak aracın bu özelliği, yarışın sonucunun %90 oranında başlangıç pozisyonuna bağlı olduğu Monako'da faydalı olabilir.
Alonso, bu konu sorulduğunda şunları söyledi: "Bunu zaten birden fazla kez düşündüm."
"Takım araç gelişiminde iyi bir çıkarır ve önemli güncellemeler getirirse, Monako'daki yarış özel bir sabırsızlıkla beklenebilir."
"Hedefimiz tek turdaki hızımızı koruyarak, yarış temposunu arttırmak."
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Norris, Suudi Arabistan GP'sinde neden hatalı start cezası almadı?
Krack: "Alonso, Suudi Arabistan GP'de rakipleriyle dalga geçiyordu"
Bearman: "Fiziksel açıdan zorlandığım için Hamilton beni dışarı çekti"
2023 MotoGP Katar GP: İlk yarışı Bagnaia kazandı, Binder 2. oldu, Martin podyumu tamamladı
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar