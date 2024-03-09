Fernando Alonso, Cidde'deki sıralama turlarında harika bir performans sergiledi ve dördüncü zamanı yaptı.

Eğer son seansta biraz daha hızlı bir tur atsaydı, ilk çizgiyi alabilirdi çünkü -ikinci sıradaki- Charles Leclerc'in sadece 0.055 saniye gerisindeydi.

Fakat İspanyol sürücüye göre, AMR24 yarış temposunda aynı performansı sergileyemeyecek çünkü lastiklerde çok fazla aşınma var.

Alonso, "Podyuma çıkamayacağımızdan %100 eminim çünkü çok fazla lastik aşınmamız var."

"Fakat üst sıralara çıkmayı başarırsak, bu kesinlikle muhteşem olacak."

"Aracımız lastikleri mükemmel şekilde ısıtıyor, daha ilk turda lastikler normal şekilde hazırlanıyor. Bu sayede yeni lastiklerle mümkün olan en yüksek çekişi alabiliyoruz."

"Fakat aracın bu özelliği nedeniyle lastikleri tam manasıyla yiyoruz ve yarışın belli bir mesafesinde sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor."

"Takım sezon içerisinde bununla baş etmeye çalışacak." dedi.

Ancak aracın bu özelliği, yarışın sonucunun %90 oranında başlangıç pozisyonuna bağlı olduğu Monako'da faydalı olabilir.

Alonso, bu konu sorulduğunda şunları söyledi: "Bunu zaten birden fazla kez düşündüm."

"Takım araç gelişiminde iyi bir çıkarır ve önemli güncellemeler getirirse, Monako'daki yarış özel bir sabırsızlıkla beklenebilir."

"Hedefimiz tek turdaki hızımızı koruyarak, yarış temposunu arttırmak."